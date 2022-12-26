الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

النصر يتفوق على الهلال قبل قمة الدوري السعودي اليوم

النصر والهلال
النصر والهلال

يترقب محبوا كرة القدم العوبية انطلاق قمة الدوري السعودي، التي تقام اليوم الإثنين، بين الهلال والنصر، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من الدوري السعودي على ملعب مرسول بارك في الرياض.

ويتواجد نادي النصر في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، يليه نادي الشباب ثانيًا برصيد 22 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 20 نقطة .

ويتفوق لاعبو النصر في القيمة التسويقية على لاعبي الهلال، حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعبي النصر 60 مليون يورو بينما تبلغ القيمة السوقية للاعبي الهلال 50 مليون يورو.

ويعد البرازيلي ماثيوس بيريرا نجم الهلال، الأغلى بين الفريقين بقيمة 10 ملايين يورو، فيما يأتي مواطنه أندرسون تاليسكا، نجم النصر، الأغلى بين لاعبي "العالمي"، بقيمة 14 مليون يورو.

ويأتي فى المرتبة الثانية، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، نجم العالمي بـ 9 ملايين يورو، وخلفه البرازيلي ميشيل ديلجادو نجم الزعيم بـ8.5 ملايين يورو، والظهير الإيفواري جيسلان كونان بـ 8 ملايين يورو، ومتوسط الميدان جوستافو كويلار بـ 5 ملايين يورو.

خاض النصر 9 مباريات في الدوري السعودي، نجح في تحقيق الفوز 7 مرات وتعادل مرة وخسر أخرى، وتمكن من تسجيل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 4 مرات فقط.

فى حين نجح الهلال في تحقيق الفوز 6 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة ضمن منافسات الموسم الحالي ، وأحرز 16 هدفًا واستقبل 6 أهداف.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: جيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، سامي النجعي

خط الهجوم: فينسنت أبوبكر، بيتي مارتينيز، أنديرسون تاليسكا.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: حمد اليامي، محمد جحفلي، هيون سو، سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو، عبد الإله المالكي، ماثيوس بيريرا

خط الهجوم: آندري كاريلو، أوديون إيجالو، سالم الدوسري

الأرجنتيني التسوي البرازيلي الجولة العاشرة الدوري السعودي 10 ملايين يورو الرياض

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