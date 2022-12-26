الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على شريط السكة الحديد بطنطا

رضيعة
رضيعة

عثر أهالي منطقة تل الحدادين، التابعة لحي ثان طنطا، بمحافظة الغربية، على طفلة حديثة الولادة ملقاة علي الأرض بجوار شريط السكة الحديد خلف المعونة الأمريكية وعلى الفور تم إخطار الجهات الأمنية حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، اخطارا   من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى بالعثور على طفلة حديثة الولادة بجوار شريط السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة الرائد بسام حشكل رئيس مباحث قسم ثان طنطا مدعومة  بسيارة إسعاف الى محل البلاغ.

وتبين من المعاينة الاولية، وجود طفلة حديثة الولادة ويعلو صوت بكاءها ملقاة علي الأرض بجوار شريط السكة الحديد خلف المعونة الأمريكية بمنطقة تل الحدادين الجار تجديدها والتابعة لحي ثان طنطا.

وجرى نقل الطفلة الي مستشفي المنشاوي العام، التابعة لمديرية الصحة بالغربية، لتوقيع الكشف الطبي عليها وتلقي الرعاية الطبية لها فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها ومراجعة الكاميرات الموجودة فى محيط العثور على الطفلة للوصول إلى مرتكب الواقعة.
 وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي طالبت المباحث بعمل تحريات حول الواقعة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة على شريط السكة الحديد بطنطا

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