الحكومة: لكل محافظة الحق في تعطيل الدراسة وفقاً لحالة الطقس

علق السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الأحد، إنه لكل محافظة الحق في تعطيل الدراسة وفقاً لحالة الطقس.

وفي سياق آخر، أشار نادر سعد إلى أن الدولة نجحت في التعامل مع العوامل التي كانت تتسبب في ارتفاع أسعار السلع، لافتاً إلى أنه يتبقى عامل الأزمات العالمية التي تؤثر على السلع القادمة من الخارج، موضحاً أن الأسواق المصرية تواءمت مع أسعار صرف الدولار.