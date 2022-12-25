الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا

قرر الجيش الإسرائيلي وقف استخدام الطائرات الحربية طراز F-35 الموجودة لدى قواته بسلاح الجو، لإجراء فحصًا لها.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ذلك القرار بغرض إجراء تفتيش وفحص لتلك الطائرات، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن فحص الطائرات طراز F-35 يأتي بعد تحطم طائرة من نفس الطراز قبل نحو أسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع متحدث الجيش الإسرائيلي: "بحسب المعلومات تبين أن هذه الطائرات تتطلب فحصًا مخصصًا من أجل استبعاد احتمال حدوث عطل متكرر لدى القوات الإسرائيلية".

وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي سيحلل نتائج الفحص، ومن ثم يقدم توصيته بكيفية إعادة طائرات F-35 بأمان إلى التشغيل.

ومنذ حوالي أسبوع، تحديدًا في ولاية «تكساس» الأمريكية، اضطر طيار إلى تنشيط التخلي عن الطائرة والخروج منها عبر آليات الطوارئ، ولم يصب، بينما فقدت الطائرة توازنها وسقطت على الفور.