كامل أبو على يهنئ لاعبى المصرى بالفوز على الإسماعيلى

حرص كامل أبو علي، رئيس النادي المصري على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين، خلال اتصال هاتفي مع حسام حسن، المدير الفني للفريق عقب فوز فريق المصري على الإسماعيلي بهدف نظيف للاعب محمد جريندو.

من جانبه أبدى حسام حسن سعادته على المساندة والدعم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توفير كل احتياجات الفريق.

وخلال الاتصال الهاتفي تحدث كامل أبوعلي مع العميد عن التدعيمات التي يحتاجها الفريق خلال الانتقالات الشتويه المقبلة والتي ستكون لسد احتياجات الفريق.

وقال إنه سوف تجمعه جلسة بين التوأم حسام وإبراهيم سيتم تحديدها قريبا وأنه غير قلق على الفريق ولن يتأخر عن دعمه خلال الفترة المقبلة، مطالبا جماهير النادي بمساندة الفريق والجهاز الفني خاصة وأن الفرصة ما زالت قائمة نحو تواجد الفريق بالمربع الذهبي.

ويستعد فريق المصري لملاقاة نظيرة اسوان في المباراة التي تقام في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري العام.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

