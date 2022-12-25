الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كامل أبو على يهنئ لاعبى المصرى بالفوز على الإسماعيلى

الجهاز الفني للنادي
الجهاز الفني للنادي المصري

حرص كامل أبو علي، رئيس النادي المصري على تهنئة الجهاز الفني واللاعبين، خلال اتصال هاتفي مع حسام حسن، المدير الفني للفريق عقب فوز فريق المصري على الإسماعيلي بهدف نظيف للاعب محمد جريندو.

من جانبه أبدى حسام حسن سعادته على المساندة والدعم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى توفير كل احتياجات الفريق.

وخلال الاتصال الهاتفي تحدث كامل أبوعلي مع العميد عن التدعيمات التي يحتاجها الفريق خلال الانتقالات الشتويه المقبلة والتي ستكون لسد احتياجات الفريق.

وقال إنه سوف تجمعه جلسة بين التوأم حسام وإبراهيم سيتم تحديدها قريبا وأنه غير قلق على الفريق ولن يتأخر عن دعمه خلال الفترة المقبلة، مطالبا جماهير النادي بمساندة الفريق والجهاز الفني خاصة وأن الفرصة ما زالت قائمة نحو تواجد الفريق بالمربع الذهبي.

ويستعد فريق المصري لملاقاة نظيرة اسوان في المباراة التي تقام في الخامسة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري العام.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز التاسع برصيد 11 نقطة.
 

كامل ابو علي المصرى النادي المصرى حسام حسن الاسماعيلى جريندو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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