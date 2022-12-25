«مذكرات مريض نفسي».. كتاب جديد من ترجمة عبد المقصود عبد الكريم

يصدر قريبا عن دار المتنبي بالسعودية كتاب "مذكرات مريض نفسي " ل دانيال بول شريبر وترجمة عن الإنجليزية الكاتب والشاعر والطبيب الدكتور عبد المقصود عبد الكريم .

وجاءت مقدمة المترجم الدكتورعبد المقصود عبد الكريم كالتالي: "ماذا يمكن أن يضيف المترجم إلى كتاب يضم مقدمة للترجمة الإنجليزية بقلم الكاتبة البريطانية روزماري دانج، بالإضافة إلى تصدير ومقدمة للمؤلف، دانيال بول شريبر. وبالتالي أكتفي في هذه الكلمة ببعض الملاحظات الموجزة.

يحتفظ الطب النفسي في ذاكرته بأسماء عدد ضئيل من المرضى، ربما يكون شريبر واحدًا من أشهرهم، إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق، وقد حقق هذه الشهرة بفضل هذا الكتاب، وهو كتاب فريد، من الصعب أن يتكرر. يقدم الكتاب وصفًا دقيقًا ونادرًا للاضطراب الذهاني الذي عانى منه المؤلف، ويضم تقريرين قدمهما الدكتور ويبر، طبيبه النفسي، قدما إلى المحكمة بشأن الوصاية على شريبر. عرفنا وصف الأطباء النفسيين والمحللين النفسيين لحالات مرضاهم من منظور الطب النفسـي والتحليل النفسـي، لكن هذا الكتاب يقدم الوصف والتفسير من منظور المريض نفسه.

المريض ببساطة يعاني من نوع من الفصام (فصام بارانويا أو paranoid schizophrenia) وأبرز عرضين هما الهذاء delusion والهلوسة hallucination. والهذاء ببساطة اعتقاد راسخ وخاطئ بشكل واضح، يشير إلى خلل في محتوى فكر الشخص المصاب. لا يتوافق مع الخلفية الثقافية أو الدينية للشخص أو مستوى ذكائه، يستنتج بطريقة خطأ، ولا يمكن زعزعته بأي دليل يبرهن على العكس. والهلوسة إدراك بدون مثير خارجي، وهو خلل يمكن أن يصيب أي حاسة من الحواس الخمس، وأشهرها الهلوسات السمعية والبصـرية. وقد تكون الهلوسة طبيعية، مثل تلك التي تحدث في بداية النوم أو عند الاستيقاظ. لكن البعض الآخر قد يكون علامة على حالة أكثر خطورة مثل الفصام أو الخرف. والهذاء والهلوسة من أبرز أعراض الاضطراب الذهاني، أو العقلي. ويقدم تقريرا الدكتور ويبر قرب نهاية الكتاب وصفًا مستفيضًا لحالة شريبر وتطورها.