بدء محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

بدأت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وآخرين، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر، وأحمد جلال سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية لثلاثة من شهود النفي، بينهم تاجرا مواشي وحارس العقار الذي يقيم فيه رئيس الجامعة، كما استعرضت هيئة المحكمة الإحراز، وهي عبارة عن مقاطع فيديو مسجلة، تحوي تحركات سائق رئيس الجامعة، المتهم الحادي عشر، كما عرضت صور واقعة ضبط رئيس جامعة دمنهور.

والعثور على كميات من الأموال في حقائب وأظرف داخل حقيبة سيارة الجامعة المعدة لتنقلات رئيس الجامعة، معبأة داخل أظرف مدون عليها مكتب رئيس الجامعة.