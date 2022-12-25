الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. طلعت يوسف مديرًا فنيًا لإنبى خلفًا لأحمد كشرى

طلعت يوسف مديرًا
طلعت يوسف مديرًا فنيًا لإنبي

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي، اليوم، عن تعاقده مع المدرب طلعت يوسف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال النادي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «قرر مجلس إدارة نادى إنبي برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى تعيين كابتن طلعت يوسف مديرًا فنيًا لنادى إنبى لمدة موسمين».

ويأتي تعيين طلعت يوسف على رأس القيادة الفنية لإنبي، من أجل خلافة أحمد عبدالمنعم «كشري»، الذي أقيل من منصبه، بسبب سوء النتائج في الفترة الماضية.

وأعلن نادي إنبي يوم الثلاثاء عن توجيه الشكر للكابتن أحمد كشري وجهازه المعاون على الفترة الماضية وتكليف كابتن هانى عبدالله وكابتن أحمد عبدالظاهر وكابتن صلاح عاشور بالإدارة الفنية للجهاز.

وجاءت إقالة كشري، عقب خسارة إنبي أمام الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في إطار الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

انبى طلعت يوسف أيمن الشريعى أحمد عبدالمنعم أحمد كشري الدوري الممتاز

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