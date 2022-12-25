الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: تحصين 5.9 مليون رأس ماشية وغنم ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثالثة والتي بدأت 19 نوفمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية. 

 يأتي ذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 3 مليون و88 ألف و993 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية حتى يوم 24 ديسمبر الجاري، كما تم تحصين حوالي 2 مليون و871 ألف و872 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال حتى يوم 24 ديسمبر الجاري أيضا.

كما أوضح التقرير أيضا أنه تم تنفيذ 71 لجنة متابعة ميدانية بواسطة الهيئة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية البيطرية في أعمال التحصين، كما تم أيضا عقد 8278 ندوة ارشادية لتوعية المواطنين بأهمية التحصين، كما تم ترقيم وتسجيل عدد 96 ألف و679 رأسا.

وزير الزراعة تحصين أكثر الافريقي قدم مليون جرعة

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وائل لطفي

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