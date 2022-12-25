فيلم «الأجسام أقرب مما تبدو عليه» يمثل مصر في مهرجان كليرمون فيران الدولي

يشارك الفيلم المصري ''الأجسام أقرب مما تبدو عليه" للمخرج أحمد صبحي في قسم المنظور الإفريقي بمهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا خلال دورته الـ 44 خلال الفترة من 28 يناير إلى 6 فبراير 2023.

تدور أحداث "الأجسام أقرب مما تبدو عليه" حول الورطة التي يتعرض لها بطل الفيلم "نعيم" خلال موعد غرامي مع حبيبته، حيث يضطر إلى اللجوء لشقيقته لاقتراض مبلغ مالي ليجد نفسه عالقا في أزمة غير متوقعة.

الفيلم القصير "الأجسام أقرب مما تبدو عليه" هو العمل الأول للمخرج أحمد صبحي، الذي يشارك أيضا في بطولة العمل، ومن إنتاج خالد معيط ومروة تمام، كما شارك في الإنتاج المخرج تامر محسن، ومدة العرض ١٧ دقيقة.

الجدير بالذكر أن مهرجان كليرمون فيران، أحد أكبر المحافل السينمائية الدولية المتخصصة في الأفلام القصيرة، ويقام سنويا في جنوب شرق فرنسا وتحديدا في إقليم "بوي دي دوم" وهو ثاني أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بعد مهرجان كان.