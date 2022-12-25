9 مصابين بكسور وكدمات في حادث سير بالبحيرة

أصيب، اليوم الأحد، 9 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق حوش عيسى- دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بطريق حوش عيسى- دمنهور ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمود.م.ع"، 40 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، عبدالله.س.م، 40 سنة، شمس.د.س، 38 سنة، تامر ع ج، 45 سنة، صفوت.ص. أ، 45 سنة، نجاة .س.م، 28 سنة، حلمي.ا.م، 33 سنة، مشيرة م.م، 38 سنة، دمنهور، حسام.ص.ش، 37 سنة، جميعهم مقيمي دمنهور.

ونقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.