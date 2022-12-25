الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ أسوان يتفقدان شركة كيما للأسمدة

جولة وزير قطاع الأعمال
جولة وزير قطاع الأعمال ومحافظ أسوان

 أجرى المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة تفقدية بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة وموقف مشروعات التطوير. 

IMG-20221225-WA0012

واستمع المهندس وزير قطاع الأعمال إلى شرح تفصيلي حول مراحل العملية الإنتاجية بالمصنع الجديد "كيما 2" الذي تم افتتاحه العام الماضي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 1575 طن / يوم من اليوريا  المحببة وذلك باستخدام تكنولوجيا شركة stamicarbon، و1200طن/يوم من الأمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية يتم استخدام 900 طن/يوم لإنتاج 1575 طن / يوم يوريا، على أن يتم استخدام 300 طن/يوم في إنتاج نترات الأمونيوم بمصنع "كيما 1" فور الانتهاء من إعادة التأهيل.

- استعراض المؤشرات الخاصة بأداء الشركة من حجم ومعدلات الإنتاج

وعقد المهندس محمود عصمت اجتماعا مع مجلس إدارة شركة كيما، استعرض خلاله المؤشرات الخاصة بأداء الشركة من حجم ومعدلات الإنتاج والمبيعات والإيرادات والصادرات، وكذلك مناقشة المرحلة الثانية من التطوير التي تشمل مصنع "كيما 1" لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بالتوافق مع المعايير البيئية، ووجه الوزير باستخدام أحدث التكنولوجيات لخفض استهلاك الطاقة وتوفير المياه.

IMG-20221225-WA0013

رحب محافظ أسوان بوزير قطاع الأعمال داخل أحد أهم القلاع الصناعية المصرية العريقة وهو مصنع كيما، مقدما شكره على هذه الزيارة فى ظل ما تشهده الجمهورية الجديدة من إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات التنموية والخدمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة للنهوض بكافة قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة.

خلال الزيارة، حرص وزير قطاع الأعمال العام على لقاء عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة أسوان، الذين رحبوا بزيارة الوزير إلى مصنع كيما الذي يعد أحد الصروح الصناعية العملاقة في صعيد مصر.

IMG-20221225-WA0009

جدير بالذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع "كيما 2" بلغت حوالى 12 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفي، وساهم المشروع في سد فجوة الأسمدة بالسوق المحلى بالإضافة إلى توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ليساهم هذا المجمع الصناعي في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.

أسوان القطاعات التنموية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال بجولة تفقديه شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق 3 سيارات قديمة في أوسيم

9 مصابين بكسور وكدمات في حادث سير بالبحيرة

دراسة: التغير المناخى بالقارة القطبية الجنوبية يهدد 97% من كائناتها الحية

4 مصابين إثر تصادم 3 سيارات بالدائري الأوسطي

مصر في الصحف الدولية|آثار مصر في لندن.. والإسكندرية مدينة عالمية بأجواء أوروبية

السيطرة على حريق شقة سكنية في 6 أكتوبر دون إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى