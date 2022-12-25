الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

الأرصاد: الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا (فيديو)

الأمطار
الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ مصر بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، كما أن الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا ومنخفضة في درجات حرارتها.

ونوهت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، بأننا نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وبالتالي يتم حجب جزء من أشعة الشمس ويساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم من المتوقع أن تكون 19 درجة مئوية خلال فترة النهار، وفي فترات الليل ستتراوح بين 13 و14 درجة مئوية، وبالتالي فإننا سنشعر بالطقس شتويا لطيفا في النهار على أغلب المناطق الشمالية، ومعتدل الحرارة على المناطق الجنوبية. 

وتابعت: «خلال فترات الليل، وبخاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر مع غياب أشعة الشمس، ستكون الأجواء باردة على أغلب الأنحاء، ويجب الحذر من انخفاض درجات الحرارة، كما أنّ فرص الأمطار مستمرة».

استمرار الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط

وأردفت: وفي الـ72 ساعة الماضية شهدنا سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وستستمر الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والأمطار ستكون متوسطة وقد تغزر أحيانا خلال فترات المساء على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الأرصاد الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة جنوب أوروبا دول جنوب أوروبا

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