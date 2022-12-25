الأحد 25 ديسمبر 2022
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محافظات

طالب بـ«صيدلة الجامعة اليابانية» يحصد ذهبية وبرونزية في بطولة الجمهورية للسلاح للناشئين

طالب الجامعة اليابانية
طالب الجامعة اليابانية يحصد ميداليتين ذهبية وبرونزية

أعلن الدكتور حاتم محمود المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا،  عن فوز  اللاعب محمد جابر الطالب بكلية  بالصيدلة بالجامعة، بالميدالية الذهبية في مسابقة سلاح سيف المبارزة فردي، وبالميدالية البرونزية في مسابقة الفرق خلال مشاركته فى بطولة الجمهورية للسلاح تحت 20 سنة ناشئين  فردي، والتى تم تنظيمها بالعاصمة الإدارية خلال الفترة  22 - 24 ديسمبر الجاري.

وهنأ الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة الطالب الفائز، على تميزه الرياضي وتمثيله المشرف للجامعة، في بطولة الجمهورية للسلاح تحت 20 سنة ناشئين فردي وحصاده الميداليتين الذهبية والبرونزية فى البطولة.

وأكد رئيس الجامعة أن هناك أولوية بالجامعة لدعم الأنشطة الطلابية فى شتى المجالات لدورها فى بناء شخصية الطلاب،  كما يتم تقديم منح  دراسية للتفوق العلمي والرياضي، وتحرص  الجامعة على دعم ورعاية الطلاب المتفوقين رياضيا وتحفيزهم على المشاركة فى المسابقات الرياضية لتنمية مهاراتهم حيث يتوافر بالجامعة ملاعب رياضية وحمام سباحة وصالات تدريب ومدربين متميزين.

وكانت قد حصدت في أغسطس الماضي طالبة في برنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دى»  بالجامعة المصرية اليابانية، على المركز الأول في مسابقة رمي الرمح ببطولة الجمهورية تحت 23 سنة.

وقال الدكتور حاتم محمود المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بأن الطالبة تسنيم عصام غريب بالفرقة الثانية فى برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دى قد حصدت المركز الأول في مسابقة رمي الرمح ببطولة الجمهورية تحت 23 سنة.

الجامعة المصرية اليابانية مسابقة سلاح سيف المبارزة الميدالية الذهبية الميدالتين الذهبية والبرونزية المسابقات الرياضية

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