الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أمطار متوسطة نهارًا وغزيرة مساءً.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

أمطار
أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، حيث من المتوقع اليوم، سقوط أمطار متوسطة الشدة نهارًا، قد تكون غزيرة مساءً على مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، قد تمتد إلى شمال الصعيد، ويسود اليوم طقس لطيف نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفي التقرير التالي، درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 25 ديسمبر:

- درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري: العظمى (20) - الصغرى (13).

- درجة الحرارة بالسواحل الشمالية: العظمى (19) - الصغرى (14).

- درجة الحرارة بجنوب سيناء: العظمى (23) - الصغرى (16).

- درجة الحرارة بشمال الصعيد: العظمى (21) - الصغرى (9).

- درجة الحرارة بجنوب الصعيد: العظمى (23) - الصغرى (10).

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 26 ديسمبر:

- درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري: العظمى (20) - الصغرى (13).

- درجة الحرارة بالسواحل الشمالية: العظمى (19) - الصغرى (14).

- درجة الحرارة بجنوب سيناء: العظمى (23) - الصغرى (16).

- درجة الحرارة بشمال الصعيد: العظمى (21) - الصغرى (9).

- درجة الحرارة بجنوب الصعيد: العظمى (23) - الصغرى (10).

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 27 ديسمبر:

- درجة الحرارة بالقاهرة والوجه البحري: العظمى (19) - الصغرى (13).

- درجة الحرارة بالسواحل الشمالية: العظمى (20) - الصغرى (16).

- درجة الحرارة بجنوب سيناء: العظمى (23) - الصغرى (16).

- درجة الحرارة بشمال الصعيد: العظمى (20) - الصغرى (10).

- درجة الحرارة بجنوب الصعيد: العظمى (23) - الصغرى (12).

الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار سقوط امطار خفيفه الظواهر الجوية درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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