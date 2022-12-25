الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: علاقتنا مع واشنطن تواجه تحديات خطيرة بسبب رؤية الولايات المتحدة لنا كمنافس

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، الأحد، إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية تواجه تحديات خطيرة، بسبب استمرار "عناد" واشنطن في رؤية بكين كمنافس رئيسي لها وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

 

وتابع: علاقتنا مع روسيا قوية وهي تقوم على التعاون وعدم المواجهة وعدم استهداف طرف ثالث ونرفض بشدة سياسة الولايات المتحدة الخاطئة تجاه الصين.

 

وأضاف: نرفض "المنافسة الصفرية" مع أميركا وسنحافظ على الاستقرار الاستراتيجي في علاقاتنا مع الدول وريد بناء علاقات صداقة وتعاون مع أوروبا  .

 

وأكد: قطعت العلاقات الصينية العربية خطوات تاريخية إلى الأمام كما اتبعنا نهجا إقليميا لبناء "وطن آسيوي" مستقر ومزدهر  ولن تخيفنا أي قوة مهيمنة وسنتصرف بحزم لحماية مصالحنا الأساسية وكرامتنا الوطنية. 

 

استفزاز سياسي.. الصين تحذر واشنطن من مساعدات عسكرية لتايوان

وأعربت وزارة الخارجية الصينية السبت، عن استياءها القوي ومعارضتها لقانون الدفاع الأمريكي الذي وقعه الرئيس جون بايدن، وينص على منح مساعدات امريكية عسكرية لتايوان.

 

وأشارت الخارجية الصينية في بيان اليوم إلى أن قانون ميزانية الدفاع لعام 2023، وتعد الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بـ858 مليار دولار، تضمنت بنوداً تضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان.

 

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مستوى المبالغة بالتهديد الصيني، معتبرةً ذلك تدخلاً تعسفياً في الشؤون الداخلية للصين وتشويهاً لصورة الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازاً سياسياً خطيراً للصين.

 

وسبق وطالب وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بأن تكف واشنطن عن كبح التقدم الصيني والاستغناء عن أسلوبها القديم المعتمد على التنمر أحادي الجانب.

 

سفير الصين لدى أوروبا: بكين فى وضع سياسى صعب بسبب الأزمة الأوكرانية

وصرح السفير الصيني الجديد لدى الاتحاد الأوروبي فو كونج، بأن بكين في وضع سياسي صعب بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقال فو كونج: "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وضعت الصين في موقف صعب للغاية، لأن بكين لا تريد الاختيار بين الأصدقاء".

الصين الولايات المتحدة الأميركية تحديات خطيرة واشنطن بكين منافس

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وائل لطفي

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