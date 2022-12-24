السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف لغز مقتل شاب فى حفل خطوبة بقليوب

جثة
جثة

كشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، اليوم السبت غموض واقعة مقتل عامل في مشاجرة خلال حفل خطوبة صديقه بقليوب.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم ، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي بوصول المدعو "أسعد ع د"، 19 سنة، عامل ومقيم بمركز رمادة مركز قليوب متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة قليوب لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبين أنه خلال وجود المتوفى بحفل خطوبة صديقه بالشارع حدثت مشادة كلامية بينه وبين المدعو "حسين م"، 14 سنة، عامل، والمقيم بكفر رمادة مرکز قليوب، هارب، تحولت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بمطواة مما أدى إلى وفاته.

وکلفت وحدة البحث الجنائي للتحري عن الواقعة وكشف ملابستها، وضبط المتهم والأداة المستخدمة وتم تعيين خدمات ملاحظة الحالة الأمنية.

أجهزة البحث الجنائى البحث الجنائي بالقليوبية اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية جرح نافذ بالصدر تحريات المباحث

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وائل لطفي

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