الأحد 25 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 25 ديسمبر 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة مثمرة، لكن لا تدع الشأن المهني يأخذ معظم وقتك على حساب العائلة.

عاطفيًا: لا تقم اليوم بأي مجازفات في المجال العاطفي وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك.

صحيًا: حكّم عقلك وشغل فكرك قبل أن تقرر عدم متابعة التعليمات الطبية المطلوبة منك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيًا: يبتسم لك الحظ اليوم وتطلع على الكثير من الأمور المفيدة لك في العمل لتبني على ضوئها قراراتك. 

عاطفيًا: كن حذرًا مع الشريك؛ لأنه قد يسعى إلى الإيقاع بك لمعرفة حقيقة نياتك تجاهه.

صحيًا: حاول الانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية للمشي في أحضان الطبيعة. 

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حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق في العمل.

عاطفيًا: يرتاح بالك اليوم بعد فترة صعبة من الضغوط واجهتك والشريك وكادت تقضي على أي أمل بالمستقبل. 

صحيًا: تبدو واثقًا بنفسك ومرتاحًا نفسيًا وجسديًا بفعل المواظبة على ممارسة الرياضة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

 مهنيًا: تطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين، تُحيي بعض الأحقاد القديمة أو الصراعات والنزاعات المتعلّقة بممتلكات مشتركة.

عاطفيًا: توسّع من مجال العلاقة وتدخل آفاقًا جديدة بغية التأسيس لمستقبل مشرق وواضح.

صحيًا: تقرر أخيرًا التخفيف من ساعات عملك الإضافية لتخصيصها لمشاريع ترفيهية مسلية تفيدك صحيًا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: تغمرك اليوم أجواء من الهناء والسعادة، وقد تبدأ جديدًا على الصعيد المهني يكون عبارة عن منتوج جديد غير متوافر بكثرة في الأسواق.

عاطفيًا: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معًا في وقتها وبكفاءة.

صحيًا: لا تبالِ كثيرًا بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها.

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيًا: تبدأ بتنفيذ مشروع جديد يحقق لك طموحاتك وأحلامك في العمل ويضعك على الطريق الصحيح.

عاطفيًا: حضورك الخفيف يسهم في توفير الإعجاب بك، لكنّ ذلك يثير غيرة الشريك فلا تبالغ.

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عن المنبّهات ولا سيما في المساء لأنها تسبب لك الأرق

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيًا: أنت في بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل وتمهل وكن متأنيًا في اتخاذ أي قرار مهني لأن العبرة في النتائج.

عاطفيًا: تفتقد حماستك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين على الخط.

صحيًا: عوامل التعرّض لوعكة صحية واردة في أي لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة تخفف من الإصابة بها قدر الإمكان.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

 مهنيًا: يسود جو من الفرحة العامرة محيط عملك، بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة. 

عاطفيًا: تشعر أنّ العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب بسبب انهماكك في العمل أكثر من اللازم. 

صحيًا: ثابر على الرياضة بنشاط، واسعَ وراء الأفكار الخلاقة والمبدعة التي تخفف عنك الضغوط.

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حظك اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 لمواليد الأبراج المائية

حظك اليوم لمواليد برج القوس

 مهنيًا: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.

عاطفيًا: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتماً سيتفهمها ويستوعب الأمر.

صحيًا: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتيينات.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيًا: تبدو اليوم مرتاحًا أمام بعض الأحداث والتطوّرات لكن ثمة تجديد في أوضاعك وتغيير في ظروف حياتك.

عاطفيًا: تحاول أن تنجح علاقتك بالحبيب لكن تشعر أن هذه المحاولات بلا جدوى، ابحث عن الأسباب. 

صحيًا: أنت غريب الأطوار بعض الشيء بالنسبة إلى الرياضة وتعتقد أنها غير مفيدة، لكنك على خطأ.

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 24 ديسمبر 2022

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيًا: ضغوط العمل محيطة بك اليوم، ولا تعرف من أين تبدأ، وتتعثر خطواتك بسبب ضياع تركيزك .

عاطفيًا: تناقش اليوم الكثير من القضايا المهمة بشأن مستقبل علاقتك بالحبيب وتتوصلان إلى نتائج مرضية. 

صحيًا: المشكلات المتواصلة تعكّر صفو حياتك وتبقيك في حال من التوتر والعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيًا: أنت متفائل جدًا فظروفك تتحسّن على نحو واضح وتناسبك المستجدات وتتعامل معها بانفتاح.

عاطفيًا: تمرّ بأزمة في علاقتك بالحبيب لكنك تعرف كيف تتجاوزها بحكمتك وسعة صدرك. 

صحيًا: يتحسن وضعك الصحي شيئًا فشيئًا وتتعافى من مرض ألزمك الفراش طويلًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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