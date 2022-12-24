السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف أنقذت روسيا اقتصادها من الانهيار بسبب العقوبات الغربية؟.. «الأفندى» يجيب

روسيا
روسيا

قال محمود الأفندي، الباحث في الاقتصاد السياسي، إنه من الواضح أن روسيا حضرت نفسها قبل إعلان الحرب على أوكرانيا، بعشر سنوات.

كيف حضرت روسيا نفسها للعقوبات؟

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المراقب»، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا أقامت عدة خطوات حضرت بها نفسها للعقوبات الاقتصادية والتي كادت أن تمثل ضربة قاضية للاقتصاد الروسي، والذي قال عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن «سنكسر الاقتصاد الروسي».

وأكد أن الروبل الروسي عاد لتوازنه بعد 4 أيام من بدء الحرب على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الشركات التي خرجت من روسيا هي شركات اقتصاد سياسي وتتدخل في سياسة الدول، وقرار الخروج يتسبب في إحداث أزمة أو فراغ أو زيادة عدد البطالة، ولكن روسيا عالجت ذلك، وتعاقدت مع شركات بديلة لها كما أن بعضها قد عاد ولكن بمسميات مختلفة.

وأوضح أن الشركات الفرنسية لم يخرج منها سوى شركة واحدة، بسبب قلة السوق الروسية والتي يصل عددها إلى 140 مليونًا.

وأشار إلى أن الروبل هو الأفضل أداء في 2022 حتى جاء تحديد سقف الغاز وتراجع في يوم واحد، مبينًا أن السبب في ذلك طبيعي يعود إلى الضرائب في نهاية العام وبسبب شراء سلع رأس العام. 

محمود الأفندي روسيا للاقتصاد الروس للعقوبات الاقتصادية الروبل الروسي أوكرانيا

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