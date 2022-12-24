السقا والفخرانى وصبحى.. انتعاشة فنية بالمسرح المصرى بموسم رأس السنة 2023 (تقرير)

يستعد عدد من نجوم الفن لتقديم عروضهم المسرحية للجمهور خلال الأيام المقبلة، حيث يشهد المسرح المصري انتعاشة فنية كبيرة في موسم الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2023 وذلك على عدد من المسارح المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية.

ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز العروض المسرحية التي ستعرض في ليلة رأس السنة 2023

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

يستأنف فريق عمل وصناع العرض المسرحي "ياما في الجراب يا حاوي" الذي يلعب بطولته الفنان يحيى الفخراني عروضه وذلك في يوم 24 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يستمر عرض العرض المسرحي "ياما في الجراب يا حاوي" حتى ليلة رأس السنة 2023 الموافقة 31 ديسمبر الجاري والذي يقام على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة السادس من أكتوبر.

مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك

وينافس النجم محمد صبحي في العروض المسرحية التي تعرض في موسم رأس السنة 2023 بمسرحيته الجديدة "عيلة اتعمل لها بلوك" والتي تعرض على خشبة مسرح مدينة سنبل بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وتعرض مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" أيام 29 و 30 و31 ديسمبر الجاري وهي مسرحية كوميديا غنائية استعراضية بطولة النجمة وفاء صادق ويشارك في البطولة أيضًا من فرقة "استديو الممثل": كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبوهيبة، محمد شوقي طنطاوي، أنجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبدالمعطي، وليد هاني، والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف.

مسرحية سيدتي الجميلة

تعرض مسرحية سيدتي الجميلة الذي يخوض بطولتها النجم أحمد السقا خلال موسم رأس السنة وذلك بعد عرضها الفترة الماضية بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وانقسمت أسعار تذاكر المسرحية إلى عدة فئات مختلفة، والمقرر أن ينطلق عرضها يومي 30 و31 ديسمبر على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر.

وجاءت أسعار تذاكر مسرحية سيدتي الجميلة، مقسمة إلى 5 فئات، الفئة الأولى قيمتها 350 جنيهًا وهي السيلفر، والثانية بمبلغ 750 جنيهًا لـ الجولد، والثالثة 1000جنيه لـ البلاتينيوم، والفئة الرابعة بمبلغ 1200 جنيه لـ الدايموند، والخامسة 1500 لـ الـ vip.

والمسرحية يشارك فيها مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب أحمد السقا وريم مصطفى، منهم: محمد عبدالرحمن الشهير بتوتا وعلاء مرسي ومحسن منصور وليلى عز العرب وعبير منير وأسامة عبدالله ومصطفى عبدالسلام وعدد آخر كبير من الفنانين، رؤية إخراجية جديدة مصطفى حسني، تأليف أيمن بهجت قمر.

مسرحية أنستونا

وتعرض مسرحية أنستونا للنجمة دنيا سمير والنجم بيومي فؤاد خلال موسم رأس السنة 2023 وذلك على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتنكولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر أن تعرض المسرحية يومي 30 و 31 ديسمبر الجاري، وتعد التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

مسرحية كازينو بديعة

تعرض مسرحية "كازينو بديعة" التي تخوض بطولتها النجمة سمية الخشاب أيام 29 ديسمبر حتى 31 ديسمبر الجارى، وبداية من شهر يناير يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على أحد مسارح القاهرة الجديدة.

"كازينو بديعة" مسرحية غنائية استعراضية كوميدية من كتابة أحمد الإبياري ومن إخراج طارق الإبياري، ومن بطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار الأستاذ أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب.

مسرحية في حتة تانية

وتعرض مسرحية "في حتة تانية" على خشبة مسرح طيبة بمدينة نصر يوم 31 ديسمبر الجاري وتناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة بشكل كوميدي مثل مشاكل الزواج والطلاق والمشاكل الخاصة السوشيال ميديا والترندات التافهة التي يتبناها المجتمع ويقدم العمل مجموعة من المواهب الشابة.

المسرحية من تأليف سامح عثمان، استعراضات د. سامح صابر، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفي حامد، إكسسوارات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم الإعلان الرسمي للعرض لمصطفى شعراوي ، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود ، إنتاج عبد الرحمن تمام و أحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.