غدًا.. توزيع جوائز مهرجان الشباب العربى بجاليرى ضى الزمالك

يقيم أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، في السادسة من مساء غد الأحد بجاليري ضي الزمالك، حفل توزيع جوائز المهرجان الرابع للشباب العربي.

تنافس على جوائز المهرجان وقيمتها 350 ألف جنيه تمنحها مؤسسة ضي، نحو 220 فنانا عربيا شابا من أصل 1200 فنان تقدموا للمسابقة، وينظمه "ضي" دوريا كل عامين علي غرار "البينالي"، يتبعه معرض "فرسان ضي" ويضم معرضا لأصحاب الأعمال الفائزة بجوائز المهرجان كنوع من التكريم والتحفيز لهم.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل، إن لجنة تحكيم المسابقة واجهت صعوبة في تحديد الأعمال الفائزة نظرا لتفوق عدد كبير جدا منها، ما دفع مؤسسة أتيليه العرب لزيادة عدد الجوائز وتقسيمها.

ونوه قنديل إلى أن جوائز التصوير والرسم جاءت في المرتبة الأولي تلتها جوائز النحت ثم الخزف وبعده التصوير الفوتوغرافي، واصفا المهرجان بأنه الأكبر علي مستوي الوطن العربي الذي يشارك فيه الشباب من مصر والسعودية والجزائر والعراق والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان وتونس والكويت وقطر.

وسيتم توزيع الجوائز بحضور لجنة تحكيم المهرجان التي ضمت الفنانين الكبار الدكتور مصطفي الفقي والدكتور محمد عبلة والفنان السعودي الكبير عبد الله حماس والفنان طارق الكومي والدكتور سامي البلشي.

يذكر أن شهد افتتاح مهرجان "ضي" الرابع للشباب العربي، بجاليري ضي المهندسين مايزيد عن نحو 1500 فنان شاب، ومشاركة أكثر من 200 عمل تشكيلي من مختلف الدول العربية. ويتنافس شباب المهرجان علي جوائز أتيليه العرب وقدرها 350ألف جنيه، في مختلف فروع الفن التشكيلي، تحت شعار "بلا قيود".