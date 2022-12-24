السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديم الرعاية الطبية لـ 1392 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز قطور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا، اليوم السبت، إلى قرية محلة مسير مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى بالمجان، كما شملت قافلة توعوية لشرح مخاطر الزيادة السكانية بحضور الرائدات الريفيات تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وآلياتها التنفيذية ودعماً لرؤية مصر 2030، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم  المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكد الدكتور محمود زكي، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة  للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء  بالمجان حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدا حرص الجامعة على توفير التجهيزات اللازمة لتعزيز وتيسير أعمال الكوادر الطبية أثناء الكشف، بالاضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم الخدمي والمجتمعى للمواطنين بالأماكن الأكثر احتياجا، وشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

وأفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1392 حالة من خلال 12 عيادة حيث تم فحص 74 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 192 في عيادة الأطفال، و188 بالعظام، و164 جلدية، و142 باطنة، و86 مسالك بولية، و 185 أنف وأذن، و 17 جراحة عامة، و 86 صدر، و 26 نفسية وعصبية، و198 جراحة العيون، و34 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 117 حالة بواقع 2 جراحة المخ والاعصاب، 4 اطفال ،41 عظام  ،2 جلدية ، 1باطنة ، 4 المسالك البولية ،14 انف واذن وحنجرة ،  7 جراحة عامة ،5الصدر،2 نفسية وعصبية ، 34جراحة العيون،1قلب واوعية دموية.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 12 مواطنا، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

3f2cdb00-195a-41a0-a184-2173c244ce31
3f2cdb00-195a-41a0-a184-2173c244ce31
ff612512-5212-474e-b4c9-f7a5dd6ae45e
ff612512-5212-474e-b4c9-f7a5dd6ae45e
2e1b088b-92fd-4753-b06b-ef5c27aef3c4
2e1b088b-92fd-4753-b06b-ef5c27aef3c4
7708cea0-5a8e-4533-bee5-813d0fda004e
7708cea0-5a8e-4533-bee5-813d0fda004e
لدعم مبادرة حياة كريمة تقديم الرعاية الطبية لـ 1392 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز قطور الاستراتيجية الوطنية للدولة الاستغاثات بمجلس الوزراء التخصصات الطبية الرئاسية حياة كريمة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقديم الرعاية الطبية جراحة المخ والأعصاب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

مع بداية العام الجديد.. تعرف على موعد إجازة عيد الشرطة 2023

مواعيد حديقة الحيوان فى الجيزة وأسعار التذاكر

رجل يقتل نجله فى ظروف غامضة بالقليوبية

طرح برومو حلقة محمد حماقى ببرنامج «صاحبة السعادة» (فيديو)

طالبو لجوء يشعرون «بالذعر» من خطة نقلهم إلى رواندا

تقديم الرعاية الطبية لـ 1392 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز قطور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى