تقديم الرعاية الطبية لـ 1392 حالة بقافلة جامعة طنطا بمركز قطور

انطلقت قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا، اليوم السبت، إلى قرية محلة مسير مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء للمرضى بالمجان، كما شملت قافلة توعوية لشرح مخاطر الزيادة السكانية بحضور الرائدات الريفيات تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وآلياتها التنفيذية ودعماً لرؤية مصر 2030، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكد الدكتور محمود زكي، أن القوافل الطبية تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً، موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان حرصا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقا لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدا حرص الجامعة على توفير التجهيزات اللازمة لتعزيز وتيسير أعمال الكوادر الطبية أثناء الكشف، بالاضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم الخدمي والمجتمعى للمواطنين بالأماكن الأكثر احتياجا، وشهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

وأفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1392 حالة من خلال 12 عيادة حيث تم فحص 74 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 192 في عيادة الأطفال، و188 بالعظام، و164 جلدية، و142 باطنة، و86 مسالك بولية، و 185 أنف وأذن، و 17 جراحة عامة، و 86 صدر، و 26 نفسية وعصبية، و198 جراحة العيون، و34 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 117 حالة بواقع 2 جراحة المخ والاعصاب، 4 اطفال ،41 عظام ،2 جلدية ، 1باطنة ، 4 المسالك البولية ،14 انف واذن وحنجرة ، 7 جراحة عامة ،5الصدر،2 نفسية وعصبية ، 34جراحة العيون،1قلب واوعية دموية.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 12 مواطنا، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

3f2cdb00-195a-41a0-a184-2173c244ce31

ff612512-5212-474e-b4c9-f7a5dd6ae45e

2e1b088b-92fd-4753-b06b-ef5c27aef3c4