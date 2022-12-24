السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد ووفد «زراعة النواب» يتفقدون مشروع فوسفات أبوطرطور

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد مع مسؤلي شركة فوسفات مصر

زار اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه النائب هشام صلاح، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ووفد أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، مشروع أبو طرطور، وعقد لقاءٍ بحضور مسئولي شركة فوسفات مصر.

واطلع المحافظ والوفد على مراحل الإنتاج وخطة التطوير لرفع الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات، كما استمعوا لشرحٍ تفصيلي حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، لإتاحة المزيد من الفرص التصديرية ودعم الاحتياج المحلي من المنتج.

وأكد الزملوط أن المشروع يهدف إلى تحقيق جدوى إقتصادية وقيمة مضافة عن طريق تصنيع خام الفوسفات وإنشاء منطقة حرة ملحقة بالمشروع؛ تسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة، فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للدولة، فيما أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لهذا النهج لتوطين الصناعة المحلية بكافة المجالات كركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المصري.

 

محافظ الوادي الجديد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب مشروع أبو طرطور شركة فوسفات مصر الاستفادة من خام الفوسفات الأسمدة الفوسفاتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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