تقارير: سيرينو مرشح للعب بقميص منتخب جنوب إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، عن أن الأوروجواياني جاستون سيرينو، جناح فريق ماميلودي صن داونز، سيكون مؤهلًا للعب مع منتخب جنوب إفريقيا اعتبارًا من الشهر المقبل، إذا كان اللاعب مهتمًا بذلك.

سيرينو، الذي انضم إلى صن داونز، في يناير 2018، سيكمل خمس سنوات في جنوب إفريقيا، في 17 يناير 2018 وهذا يجعله مؤهلاً للحصول على جنسية جنوب إفريقيا.

وذكرت صحيفة (idiskitimes)، أنه وفقًا لقوانين "فيفا"، يتعين على اللاعب الذي ليس لديه روابط بيولوجية بالبلد الذي يلعب فيه، البقاء في هذه الدولة لمدة خمس سنوات حتى يُعتبر مؤهلاً لتغيير الجنسية.

ومنذ وصول "سيرينو" إلى صن داونز، في يناير 2018، شارك الجناح الأوروجواياني، في 161 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 39 تمريرة حاسمة.

ومن جانبه، قال داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، إن الأمر متروك الآن لهوجو بروس، المدير الفني لمنتخب "بافانا بافانا" في مسألة ضم سيرينو لصفوف الفريق.

وأضاف جوردان، في تصريحات نقلتها (idiskitimes): "حسنًا، هذا ما تفعله الدول الأخرى، فهي تمنحهم جوازات سفر ويلعبون، لكن يجب ألا نكون انتهازيين".

وتابع: "شيء واحد لا نفعله هو أننا لا نختار الفريق. هذه مسؤولية الطاقم الفني ونحن لا نقول له ماذا يفعل".

وأوضح جوردان: "موقف المدرب واضح، أنه لا يختار الفريق لمباراة واحدة فقط.

وأضاف: "إنه يريد اختيار لاعب للمستقبل، لكن هذه هي المشكلات التي سيحلها المدرب".

سيرينو، الذي يشكل ثنائيا رائعا مع ثيمبا زوان، سيبلغ من العمر 32 عامًا في فبراير 2023 ولا يعتقد جوردان أيضًا أن العمر سيكون مشكلة، حيث أثبت زواني خطأه في الأشهر القليلة الماضية مع "بافانا بافانا".

وقال جوردان: "انظر إلى لوكا مودريتش وهو يبلغ من العمر 37 عامًا، لقد كان أحد أفضل اللاعبين في كأس العالم. إذا كنت جيدًا بما يكفي، فأنت صغير بما يكفي. لذا يجب ألا ينظر المدرب إلى العمر فقط ".

وأضاف: "إذا كان مودريتش البالغ من العمر 37 عامًا لا يزال في الفريق ويظهر بشكل قوي، إذا كان نيمار في الثلاثينات من عمره لا يزال قويًا أيضًا- فهذه هي الدروس التي نتعلمها من كأس العالم هذه".

وسيخوض منتخب جنوب إفريقيا، مواجهتين أمام ليبيريا، في مارس المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.