السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: سيرينو مرشح للعب بقميص منتخب جنوب إفريقيا

جاستون سيرينو
جاستون سيرينو

كشفت تقارير صحفية، عن أن الأوروجواياني جاستون سيرينو، جناح فريق ماميلودي صن داونز، سيكون مؤهلًا للعب مع منتخب جنوب إفريقيا اعتبارًا من الشهر المقبل، إذا كان اللاعب مهتمًا بذلك.

سيرينو، الذي انضم إلى صن داونز، في يناير 2018، سيكمل خمس سنوات في جنوب إفريقيا، في 17 يناير 2018 وهذا يجعله مؤهلاً للحصول على جنسية جنوب إفريقيا.

وذكرت صحيفة (idiskitimes)، أنه وفقًا لقوانين "فيفا"، يتعين على اللاعب الذي ليس لديه روابط بيولوجية بالبلد الذي يلعب فيه، البقاء في هذه الدولة لمدة خمس سنوات حتى يُعتبر مؤهلاً لتغيير الجنسية.

ومنذ وصول "سيرينو" إلى صن داونز، في يناير 2018، شارك الجناح الأوروجواياني، في 161 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 36 هدفًا وصنع 39 تمريرة حاسمة.

ومن جانبه، قال داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، إن الأمر متروك الآن لهوجو بروس، المدير الفني لمنتخب "بافانا بافانا" في مسألة ضم سيرينو لصفوف الفريق.

وأضاف جوردان، في تصريحات نقلتها (idiskitimes): "حسنًا، هذا ما تفعله الدول الأخرى، فهي تمنحهم جوازات سفر ويلعبون، لكن يجب ألا نكون انتهازيين".

وتابع: "شيء واحد لا نفعله هو أننا لا نختار الفريق. هذه مسؤولية الطاقم الفني ونحن لا نقول له ماذا يفعل".

وأوضح جوردان: "موقف المدرب واضح، أنه لا يختار الفريق لمباراة واحدة فقط.

وأضاف: "إنه يريد اختيار لاعب للمستقبل، لكن هذه هي المشكلات التي سيحلها المدرب".

سيرينو، الذي يشكل ثنائيا رائعا مع ثيمبا زوان، سيبلغ من العمر 32 عامًا في فبراير 2023 ولا يعتقد جوردان أيضًا أن العمر سيكون مشكلة، حيث أثبت زواني خطأه في الأشهر القليلة الماضية مع "بافانا بافانا".

وقال جوردان: "انظر إلى لوكا مودريتش وهو يبلغ من العمر 37 عامًا، لقد كان أحد أفضل اللاعبين في كأس العالم. إذا كنت جيدًا بما يكفي، فأنت صغير بما يكفي. لذا يجب ألا ينظر المدرب إلى العمر فقط ".

وأضاف: "إذا كان مودريتش البالغ من العمر 37 عامًا لا يزال في الفريق ويظهر بشكل قوي، إذا كان نيمار في الثلاثينات من عمره لا يزال قويًا أيضًا- فهذه هي الدروس التي نتعلمها من كأس العالم هذه".

وسيخوض منتخب جنوب إفريقيا، مواجهتين أمام ليبيريا، في مارس المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

جاستون سيرينو صن داونز جنوب أفريقيا منتخب جنوب إفريقيا داني جوردان الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

«نيرة أشرف وسلمى بهجت».. العشق الممنوع فى 2022

«حقنة برد» تسمم الطفل ياسين بالفيوم.. وأسرته تترقب مصيره

لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات تستضيف الدكتور خالد الصوفي الثلاثاء

القبض على موظف بوزارة المالية لاختلاسه 17.7 مليون جنيه

لتحقيق حلم إفريقيا.. الزمالك يرصد ميزانية 50 مليونًا لصفقات الشتاء

هونج كونج تعتزم إعادة فتح حدودها مع الصين يناير المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى