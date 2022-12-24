محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء الصالون البحرى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أعضاء الصالون البحري المصري، برئاسة اللواء بحري محمود متولي، واللواء بحري محمد عبد القادر جاب الله، مساعد الأمين العام لفرع بورسعيد، وذلك على هامش فعاليات احتفالات محافظة بورسعيد بالذكرى الـ66 لانتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي 1956.

وخلال كلمته، قال محافظ بورسعيد إننا نتحدث اليوم عن الاستقرار وآثاره على استكمال التنمية وتحقيق الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية، مقارنة بما عانته الدولة من أحداث عصيبة خلال السنوات الماضية.

وأشار الغضبان إلى أن التواصل الميداني مع المواطن والتعرف على مشكلات ومتطلبات المواطنين على أرض الواقع أول مهام المسئول الناجح، وأكد أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الدولة المصرية والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أننا نشهد معركة وعي في المقام الأول لتغيير ثقافة المواطن، وتوعيته بما يحدث على أرض الواقع من جهود متواصلة لإعادة الشىء لأصله وإحداث التنمية والتطوير في كافة المجالات، ومحاربة قوى التخريب والشر التي تسعى لتعطيل مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متطرقا للحديث عن مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من تغيير ثقافة المواطن والاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط التي سادت المحافظة لفترات طويلة، من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في كل القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة المصرية جعلت بورسعيد نموذجا، من خلال ميزانية وفكر ومشروعات عملاقة وإنجازات في كل الاتجاهات، موجها بأهمية التعاون بين الجميع لمواجهة كل التحديات واستكمال مسير ة التنمية والتطوير.

وفي كلمته، هنأ اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد السابق أهل بورسعيد بعيد النصر، كما هنأ كل من انضم للصالون البحري، مقدما الشكر لأسرة الصالون البحري لإصرارهم على مشاركة أهالي بورسعيد الاحتفال السنوي بعيد النصر، قائلا إن عيد النصر هو عيد لكل مصر وليس بورسعيد فقط، مشيرا إلى أن تلك الذكرى العطرة التي يحتفل بها الشعب المصري أجمعه بما قدمه أبناء بورسعيد البواسل، والذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحيات والبطولات ضد العدوان الغاشم عام 1956، بالرغم من قوة هذا العدوان، والذي جاء لغزو مدينة لا يدافع عنها غير أبنائها وتجسدت البطولات الفدائية للشباب والشيوخ والنساء حتى تم الجلاء، مواصلا أن الصمود الذي سطره أهالي بورسعيد كان له الأثر في الحفاظ على ثورة الشعب المصري وقواته المسلحة عام 1952، موجها تحية لأبطال وشهداء بورسعيد ورجال ونساء المقاومة الشعبية في بورسعيد، على ما بذلوه وقدموه في تلك الملحمة التي مازلنا نحتفل بها سنويا، متطرقا للحديث عن ملحمة بورسعيد ما بعد النكسة، والمعارك الاستراتيجية التي خاضتها الدولة المصرية في تنفيذ سلسلة من مشروعات بعد هذه الحروب، كما تحدث اللواء احمد عبد الله عن خطة الدولة المصرية لتطوير شرق بورسعيد والتي بدأت خطواتها الفعلية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فضلا عن إنشاء مدينة مليونية جديدة تشمل كافة مقومات التنمية، كما تقدم اللواء أحمد عبد الله بالشكر لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، على لمسة الوفاء في إطلاق اسم "اللواء أحمد عبد الله" على أحد المشروعات الكبرى في مجال الطرق، متمنيا لمحافظة بورسعيد استكمال مشروعات التنمية لتكون قاطرة لمصر بأكملها.

وخلال كلمته، هنأ اللواء بحري محمود متولي، أمين عام الصالون البحري المصري، أهالي بورسعيد بالعيد القومي، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعوة أعضاء الصالون البحري المصري للمشاركة في احتفالات عيد بورسعيد القومي، متمنيا لبورسعيد استمرار النجاح والرخاء والتطور، مشيدا بالتطور الغير مسبوق على أرض بورسعيد خلال وقت قياسي، وتطرق الأمين العام للصالون البحري المصري للحديث عن أهمية الصالون البحري والذي أنشأ بهدف نشر الثقافة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق و~إيجاد فرص عمل للشباب، متحدثا عن استراتيجية عمل الصالون البحري، ونبذة عن مشروعاته، في إطار التطور الذي يجري بالصالون البحري حاليا.

كما هنأ مساعد الأمين العام للصالون البحري بفرع بورسعيد، محافظ بورسعيد وأبناء المحافظة بمناسبة ذكرى العيد القومي للمحافظة، مؤكدا على فخره بمشاركة الصالون البحري هذه المناسبة العظيمة، كما أعرب عن تمنياته لمحافظة بورسعيد باستمرار التقدم والرخاء والتنمية واستكمال مسيرة التنمية التي جعلت من المحافظة نموذجا في كل المجالات.

وأكد اللواء أركان حرب الدكتور محمد الغباري، مستشار أكاديمية ناصري العسكرية، على أن القائد الشجاع هو الذي يتخذ القرار المناسب في التوقيت المناسب والذي يعتمد على التفكير والتخكيط الاستراتيجي، ويتبع الٱليات الصحيحة في تنفيذ القرارات خاصة في الأوقات الصعبة التي تمر على البلاد، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية المصرية تهتم بتنشئة قادة على أعلى مستوى من الإدراك والوعي والقدرة على التخطيك الاستراتيجي واتخاذ القرار، متطرقا للحديث عن العديد من المشروعات التي جرت بالدولة المصرية في أوقات هامة وفارقة في تاريخ الدولة المصرية نتيجة للتفكير والتخطيط الاستراتيجي المميز للقادة العسكريين المصريين.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات بورسعيد خلال ثمانية أعوام في كافة المجالات، كما قام محافظ بورسعيد وأمين عام الصالون البحري المصري ومساعد الأمين العام لفرع بورسعيد بمنح شهادات عضوية الصالون البحري إلى أعضاء جدد.

وفي نهاية اللقاء تم التقاط عدد من الصور التذكارية بين محافظ بورسعيد وأعضاء الصالون البحري المصري.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال