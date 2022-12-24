حبس «عصابة النصب» على المواطنين في عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم السبت، بحبس سيدتين كونتا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.



تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات، بتضررها من سيدتين لقيامهما بالحضور لمحل سكنها منتحلتا صفة مندوبتا مبيعات لبيع بعض مستلزمات النظافة وإقناعها بالفوز بجائزة مع زيادة المشتريات، وأثناء ذلك قاما بمغافلتها وسرقة مبلغ مالى، بعض المشغولات الذهبية، من داخل الحقيبة الخاصة بها.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين.

كما أضافتا بارتكابهما عدد من وقائع النصب بذات الأسلوب، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليها على متطلباتهما الشخصية وكذا تصرفهما فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "حسن النية" صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية، تم ضبطه.

بمواجهته نفى علمه بكون المضبوطات متحصلات واقعة سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى حصيلة بيع المشغولات الذهبية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمتان واتهموهما بالنصب عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.