القبض على «عصابة المشغولات الذهبية» بالقاهرة

كشف رجال الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، من صاحب محل للمصوغات الذهبية – الكائن بدائرة القسم، بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة 3 غوائش ذهب أثناء معاينتها لها بدعوى شرائهم وإستبدالها بأخرى من الذهب الصيني.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وسائق لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3 غويشة "ذهب صيني" والتي تستخدم في وقائع النصب ومبلغ مالي. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "النصب" بإستخدام المشغولات المزيفة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية وإستبدالها بأخرى صينى بإسلوب "النصب والمغافلة" وأقرا بإرتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الإسلوب.

وأقرا قيامهما بالتصرف فى كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية " كلاً من شخصين من أصحاب محلات مصوغات ذهبية، تم بإرشادهما ضبط سالفى الذكر وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، كما ضبط بحوزة الثانى "طبنجة صوت - عدد من الطلقات صوت" اعترف بحيازتها بقصد حماية نشاطهم الإجرامي.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المشغولات الذهبية واتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.