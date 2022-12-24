السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على «عصابة المشغولات الذهبية» بالقاهرة

جريدة الدستور

كشف رجال الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، من صاحب محل للمصوغات الذهبية – الكائن بدائرة القسم، بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة 3 غوائش ذهب أثناء معاينتها لها بدعوى شرائهم وإستبدالها بأخرى من الذهب الصيني.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات  أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وسائق لهما معلومات جنائية.  

وعقب تقنين الإجراءات، وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3 غويشة "ذهب صيني"  والتي تستخدم في وقائع النصب ومبلغ مالي. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "النصب" بإستخدام المشغولات المزيفة المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية.

 كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المشغولات الذهبية وإستبدالها بأخرى صينى بإسلوب "النصب والمغافلة" وأقرا بإرتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الإسلوب.

وأقرا قيامهما بالتصرف فى كافة  المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية " كلاً من شخصين من أصحاب محلات مصوغات ذهبية، تم بإرشادهما ضبط سالفى الذكر وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، كما ضبط بحوزة الثانى "طبنجة صوت - عدد من الطلقات صوت" اعترف بحيازتها بقصد حماية نشاطهم الإجرامي.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المشغولات الذهبية واتهموهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة السيدة زينب مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

نائب رئيس اقتصادية قناة السويس يهنئ محافظ بورسعيد بذكرى عيد النصر

عواصف تاريخية تهدد الأمريكيين وانقطاع الكهرباء عن 1.5 مليون فرد

القبض على «عصابة المشغولات الذهبية» بالقاهرة

ضبط 55 «طربة حشيش» في مطروح

بيزنس «جلسات البخار»..«الدستور» يحقق في وجود أجهزة استنشاق مجهولة المصدر

وزير التنمية المحلية يوجه بالتوسع فى جهود التحول الرقمى والتطوير التكنولوجى بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى