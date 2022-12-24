الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

تغير المناخ يؤثر على القطب الشمالي: مخاوف من انقراض الدببة في كندا

جريدة الدستور

كشف تقرير حكومي كندي، صدر الأسبوع الماضي، إن عدد الدببة القطبية في خليج هدسون الغربي انخفض بنسبة 27% في غضون خمس سنوات فقط، مما يشير إلى أن تغير المناخ يؤثر على الحيوانات.

وفي كل خريف، تعبر الدببة، التي تعيش على طول الحافة الغربية، للخليج مدينة تشرشل السياحية بإقليم مانيتوبا لدى عودتها إلى مياه البحر المتجمدة، وهو ما جعل تلك الدببة الأكثر شهرة في العالم حيث تقدر قيمة الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على السياحة لمشاهدتها 7.2 مليون دولار كندي، أي ما يعادل 5.30 مليون دولار سنويا.

ولكن، تقييما لحكومة إقليم نونافوت وجد أن 618 دبًا فقط بقيت في عام 2021 في انخفاض بنسبة 50% تقريبا عن الثمانينيات، فيما قال جون وايتمان كبير الباحثين في مؤسسة بولار بيرز انترناشيونال غير الربحية، :"الأمر المثير للقلق حقا هو أن من المتوقع أن يؤدي مثل هذا النوع من التراجع في نهاية الأمر إلى الانقراض ما لم يتم وقف فقدان الجليد البحري".

وتعتمد الدببة القطبية على جليد البحر للصيد من خلال رصد فتحات تنفس الفقمات، ولكن حرارة مياه القطب الشمالي ترتفع الآن بمعدل أسرع أربع مرات من بقية العالم، ويذوب الجليد البحري الموسمي حول خليج هدسون في وقت مبكر من الربيع ويتشكل في وقت متأخر في الخريف مما يجبر الدببة على البقاء لفترة أطول بدون طعام.

وحذر علماء من أن وجود صلة مباشرة بين انخفاض عدد الدببة وفقدان الجليد البحري في خليج هدسون غير واضح بعد لأن أربعا من السنوات الخمس الماضية شهدت ظروفا جليدية جيدة إلى حد ما، وبدلا من ذلك، قالوا إن التغيرات الناجمة عن المناخ في أعداد الفقميات المحلية قد تكون عاملا في انخفاض أعداد الدببة.

المناخ تغير المناخ الدببة القطبية جليد خريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

ضبط 5338 عبوة سلع غذائية فاسدة في المحلة الكبرى

كوريا الجنوبية تعفو عن رئيسها السابق المدان فى تهم فساد

برلمانية: الإفراجات الجمركية عن السلع تسهم فى مواجهة الأزمة الاقتصادية

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر

وكيل «تعليم مطروح» يتابع مسار اختبار القوة الرياضية بمجمع باحثة البادية

محافظ الغربية يتفقد الأسواق ومنافذ السلع الغذائية بالمحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قادة المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بالعمل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس

الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة