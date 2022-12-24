مجدى البدوى: إطلاق «المتحدة» أول قناة وثائقية مصرية يدعم صناعة الإعلام

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام، بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أول قناة وثائقية جديدة مصرية على النايل سات، مؤكدًا أن القناة سيكون لها دور في تثقيف عقول الشباب وتوثيق الأحداث السياسية والتاريخية والحضارية وإنقاذ الكنوز الوثائقية كما سيكون لها دور في استنهاض صناعة الإعلام، تحت قيادة الشركة المتحدة.

وطالب مجدي البدوي، المواطنين بدعم المبادرات الهادفة التى دوامت المتحدة للإعلام على إطلاقها خلال الفترة الماضية ، لاسيما أنها مبادرات تدعو إلى التمسك بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الجميلة والتى تعيد روح الاحترام والمودة بين أبناء الشعب المصرى.

كما شدد البدوى على أن مثل هذه المبادرات لم تتوقف عند ذلك بل امتدت إلى تدعيم الفئات المختلفة ومساعدتهم على تحقيق أحلام مثل مبادرة كابيتانو مصر والتى تسهم بشكل كبير فى اكتشاف المواهب الكروية.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام، أن المجتمع المصرى بحاجة لمثل هذه المبادرات من أجل إعادة روح الود والثقافة التى كان يتمتع ويتميز بها الشعب المصرى، لذا يجب على جميع المواطنين مشاركة المتحدة فى إعادة بناء هذه الروح.