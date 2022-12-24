السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجدى البدوى: إطلاق «المتحدة» أول قناة وثائقية مصرية يدعم صناعة الإعلام

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام، بإطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أول قناة وثائقية جديدة مصرية على النايل سات، مؤكدًا أن القناة سيكون لها دور في تثقيف عقول الشباب وتوثيق الأحداث السياسية والتاريخية والحضارية وإنقاذ الكنوز الوثائقية كما سيكون لها دور في استنهاض صناعة الإعلام، تحت قيادة الشركة المتحدة.

وطالب مجدي البدوي، المواطنين بدعم المبادرات الهادفة التى دوامت المتحدة للإعلام على إطلاقها خلال الفترة الماضية ، لاسيما أنها مبادرات تدعو إلى التمسك بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الجميلة والتى تعيد روح الاحترام والمودة بين أبناء الشعب المصرى.

كما شدد البدوى على أن مثل هذه المبادرات لم تتوقف عند ذلك بل امتدت إلى تدعيم الفئات المختلفة ومساعدتهم على تحقيق أحلام مثل مبادرة كابيتانو مصر والتى تسهم بشكل كبير فى اكتشاف المواهب الكروية.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام، أن المجتمع المصرى بحاجة لمثل هذه المبادرات من أجل إعادة روح الود والثقافة التى كان يتمتع ويتميز بها الشعب المصرى، لذا يجب على جميع المواطنين مشاركة المتحدة فى إعادة بناء هذه الروح.

مجدي البدوي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة وثائقية النايل سات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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