عرض أولى حلقات حكاية «في التاكسي» من مسلسل «كل أسبوع حكاية» السبت

تعرض قناة cbc السبت 31 سبتمبر، أولى حلقات مسلسل «كل أسبوع حكاية» وتحمل الحكاية الأولى عنوان «في التاكسي» وبدأت القناة في الترويج للحكاية بعرض البرومو الخاص بها.

وتعرض الحكاية الأولى من حكايات مسلسل «كل أسبوع حكاية» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً عبر قناة CBC، على أن تعرض الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة صباحًا ثم تعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة 12 ظهرًا.

بينما يعرض المسلسل على قناة CBC DRAMA في تمام الساعة الحادية عشرة، ثم يعاد في اليوم التالي بواقع مرتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

أولى حكايات المسلسل التي تم الانتهاء من تصويرها هي «في التاكسي» تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق وعدد آخر من الفنانين الشباب، والثانية بعنوان «روليت» بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعى ويشارك في بطولتها إنجى شرف، أحمد يونس، أحمد باسم، ماجد إسكندر ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.