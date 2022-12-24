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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 24-12-2022 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية الساعات الصباحية يدور في ذهن آلاف من المواطنين معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 24-12-2022 والقنوات الناقلة عبر جوجل، ويضم اليوم عدد من المواجهات المنتظرة بالرغم من عدم الإستئناف لبطولة الدوري الإنجليزي إلى الآن، وكذلك الدوري الإسبانى ولكن يكون هناك عدد من البطولات التي تم استئنافها عقب انتهاء بطولة كأس العالم التي أقيمت في دولة قطر 2022، ومن أبرز للبطولات التي قد تم استئنافها وتكون هي بطولة الدوري العام.

مواعيد مباريات اليوم السبت 24-12-2022 والقنوات الناقلة

ويعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم السبت 24-12-2022 والقنوات الناقلة.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت

مباراة فريقي فيوتشر وطلائع الجيش ستعتبر أهم مباريات في اليوم السبت 24 ديسمير، هي بالأخص أن نادي فيوتشر و في الاستفادة من السقوط لبيراميدز في هذه الجولة ويكون ذلك من خلال الوصول للنقطة الحادية والعشرين ومناطحة نادي الزمالك الذي سيحتل وصافة الترتيب إلى الآن برصيد حوالي 20 نقطة، ويكون بفارق نقطتين عن النادي الأهلي المتصدر المسابقة إلى الآن.

مباريات اليوم السبت التي لا تقتصر أهميتها بمباراة فريقي فيوتشر وطلائع الجيش، فهناك المواجهة المنتظرة لتجمع بين مدينة أسوان ومدينة إنبي وهي تكون من ضمن المواجهات التي ستعتبر متكافئة بشكل كبير، حيث يحتل فريق إنبي المركز السادس عشر برصيد حوالي 6 نقاط، والحال بذاته سينطبق على فريق أسوان الذي سيحتل المركز السابع عشر ويكون بنفس رصيد النقاط.

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القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت 24- 12- 2022
 

قائمة القنوات الناقلة بمباريات اليوم السبت ستضم قناة "أون تايم سبورت" وهي الناقل الرسمي ببطولة الدوري العام المصري، ولكن يكون من المتوقع أن ستعطى القناة الرياضية المميزة التغطية الخاصة لمواجهة فريقي فيوتشر وطلائع الجيش بالأخص، وأن تكون تلك المواجهة لها تأثير شاسع وكبير على مقدمة الترتيب.

وتنقل مباراة اليوم قماة سبور عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS وهي القطرية على القمر الصناعي في نايل سات، وفي القمر الصناعي سهيل سات، وذلك باعتبارها الناقل الحصري لجميع حقوق نقل كافة مباريات بطولة الدوري التركي بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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