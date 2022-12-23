السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قتيلان و10 مفقودين في غرق قارب بالكونغو الديمقراطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما واعتُبر عشرة آخرون في عداد المفقودين إثر غرق قارب في بحيرة إدوارد في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وبحسب ما أفادت مصادر محليّة، فإن القارب المزوّد بمحرّك انقلب قرابة الساعة الخامسة صباحاً (03:00 ت غ) وكان على متنه حوالى 20 منشداً من جوقة كنسيّة متّجهين من قرية كيافينيونغ في مقاطعة شمال كيفو إلى قرية كيساكا الواقعة في المنطقة نفسها، وفق وكالة فرانس برس.

وقال باتريك كامبالي المسؤول الحكومي عن البحيرة "لقد انتشلنا من الماء خمسة أشخاص أحياء وجثتين. البقية هم في قاع البحيرة. لقد انقلب الزورق حين كان في عرض البحيرة، على بُعد حوالي 10 كيلومترات من كيافينونغ".

وأوضح أنّه عندما أبحر الزورق كان على متنه 16 شخصاً، لكنّ تسعة ركاب آخرين صعدوا على متنه لاحقاً خلال الرحلة، مؤكدا أنّ الحادث نجم عن "شدّة الريح".

بدوره قال القسّ بالوكو كافوتويراكي، رئيس الكنيسة البروتستانتية التي ينتمي إليها المنشدون إنّ "الزورق كان يقلّ ما مجموعه 24 شخصاً، من بينهم ثلاثة أطفال".

وأضاف أنّ "بحثُنا سيستمرّ حتّى الأحد"، مشيراً إلى أنّ الجثّتين اللتين انتشلتا دفنتا الجمعة.

والكونغو الديموقراطية دولة شاسعة تبلغ مساحتها 2,3 مليون كيلومتر مربع لكنّها تفتقر إلى طرقات برّية صالحة للاستخدام، الأمر الذي غالباً ما يدفع السكّان إلى التنقّل عبر المسطّحات المائية من بحيرات وأنهار.

وحوادث الغرق متكررة وغالباً ما تكون حصيلتها كبيرة.

وفي أكتوبر العام الماضي، غرق أكثر من مئة شخص أو فقدوا في غرق مركب في نهر الكونغو ليل، وعثر السلطات حينها على جثث 51 شخصا فيما يعتقد أن 69 شخصا في عداد المفقودين، وفق المتحدث باسم حاكم إقليم مونغالا (شمال شرق) نستور مغبادو، مؤكدا أن 39 شخصا نجوا من الكارثة.

الكونغو الديمقراطية مقاطعة شمال كيفو سقوط قتلى مفقودين غرق مركب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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