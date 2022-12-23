الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ما سر اندلاع اشتباكات في باريس؟.. باحث سياسي يوضح

اشتباكات في باريس
اشتباكات في باريس

أوضح توفيق كويدر شيشي، الباحث السياسي، سر إندلاع الإشتباكات في باريس، قائلًا: "إن التعاطي الأمني لحادثة  باريس الأليمة التي مست جالية ملتزمة، لافتاً إلى أن من يعرف الأكراد في باريس يفهم أنهم جالية ملتزمة.

وأضاف توفيق كويدر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الأكراد ليس لهم علاقة بأعمال الشغب والتكسير، بل بالعكس فهم مندمجين في المجتمع الفرنسي بطريقة إيجابية.

مظاهرات بين الشرطة ومتظاهرين أكراد 

وأوضح أن ما يحدث من اشتباكات بين الشرطة ومتظاهين أكراد وسط باريس هو رد فعل نتيجة مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، في حالة خطرة وحرجة بحسب تصريحات عمدة باريس والشرطة الفرنسية.

المبالغة في ردة الفعل من جانب الأكراد

وأشار إلى أن سبب المبالغة في ردة الفعل، هو التساهل مع الجاني، حيث أن الجاني معروف قضائيًا وأمنيًا لدى الشرطة، وكان قد اعتدى في السابق على مخيم للمهاجرين في إحدى ضواحي فرنسا، وتمت إدانته وتم الاستئناف ليتم إخلاء سبيله ووضعه تحت الرقابة القضائية، وكان من الممكن متابعته، حيث تعتبر هذه هي الثغرة والخطأ.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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