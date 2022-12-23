رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: طرح منافذ للسلع الاستهلاكية المدعمة بداية يناير المقبل

قال الدكتور عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يتم تفعيل الآن مبادرة وضع الأسعار على السلع الاستهلاكية لمنع حدة التفاوت في الأسعار الذي كان يعاني منه المواطن.

منافذ طرح السلع

وأكد الدكتور عادل ناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتم التحضير الآن بالتعاون مع الغرفة التجارية لطرح منافذ بيع قبل بداية شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ يتم تنفيذها سنويًا بداية رمضان الكريم ولكن هذا العام سيتم توفيرها بدءًا من يناير القادم.

تحديد أسعار السلع الاستهلاكية

وأضاف في حديثه، أنه يتم الآن عمل جدول بأسعار السلع والخضروات لتوزيعها على التجار إضافة إلى طرحها عبر شبكة الإنترنت حتى يكون لدى المواطن علم مسبق بأسعار السلع الاستهلاكية.