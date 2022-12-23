بحضور المحافظ.. حياة كريمة تسلم الجيزة 23 سيارة إسعاف جديدة

مواكبة للاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي، حضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تسليم 23 سيارة إسعاف جديدة ومجهزة على أعلى مستوى لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الأزمات بالمحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية.

وأكد محافظ الجيزة أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين فى كافة قطاعات الحياة، والتى يأتى على رأسها القطاع الصحي، ويندرج مرفق الإسعاف ضمن هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن مرفق الإسعاف بالمبادرة قد شهد إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد 16 وحدة إسعاف واستحداث وحدة جديدة بديلة بمستشفى الصف وتجهيز سيارات حضانات أطفال ورعاية مركزة بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتي سوف تسهم فى رفع كفاءة هذا المرفق الهام بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله.

وأشاد محافظ الجيزة بدور رجال الإسعاف فى توفير الخدمات الطبية العاجلة للمرضى والاستعداد الدائم لمواجهة وحل الأزمات الطارئة، مؤكداً على دعم المحافظة لهذا المرفق الحيوي سواء على مستوى التجهيزات أو رفع كفاءة العنصر البشري.

كما ثمن المحافظ الدور الهام الذى لعبته القوات المسلحة وأجهزتها المعنية وجهودها المتميزة فى تنفيذ مخططات تطوير القرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بأعلى المواصفات والمعايير الفنية فى خلال فترة وجيزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن السيارات الجديدة تتميز بمواصفات فنية كبيرة ومجهزة بتكنولوجيا عالية وتحتوي على جهاز تنفس صناعي وجهاز صدمات وجهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية وجهاز لسحب الإفرازات وجهاز لنوبات الربو وجهاز لمراقبة وقياس العلامات الحيوية والنبض ودرجة الحرارة وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم والمخصصة للتمركز بعدد 16 نقطة إسعاف بقرى حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح.

حضر فعاليات تسليم واصطفاف سيارات الإسعاف إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد، والدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة ومدير مرفق إسعاف الجيزة ورؤساء مراكز الصف وأطفيح.