مصرع عامل إثر تصادم سيارتين بالطريق الدائرى فى المنيا

وقع حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائرى بالمنيا، أسفر عن مصرع عامل، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نصف نقل محملة بالبلوك الحجرى، وسيارة ميكروباص أجرة، بالطريق الدائرى بمدخل كوبرى أبوشناف، وتحديدا أمام قرية طوة التابعة لمركز المنيا، ونتج عن ذلك مصرع عامل.

وأفادت التحريات الأولية بأن السيارة النصف نقل اصطدمت بالميكروباص من الخلف بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع، عامل، مقيم بقرية صفط الشرقية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وقررت انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث ومعرفة أسبابه.