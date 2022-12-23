قائمة الأهلي المشاركة بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

تنطلق يوم الأحد المقبل منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة والتي ستقام في صالة 2 باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 39 نادي يمثلون 12 دولة مختلفة.

ويمثل مصر على صعيد منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات.

واستقر الجهاز الفني بالنادي الأهلي على قائمة اللاعبين التي ستشارك بالبطولة والتي ستضم على صعيد الرجال كل من السيد لاشين ومحمد البيلي وشادي مجدي ومحمد شومان وخالد عصر ويوسف عبدالعزيز.

ويتواجد مع فريق الرجال أشرف عبدالفتاح كمدير لجهاز تنس الطاولة وأشرف صبحي مدربا للرجال وأحمد عبدالسلام مدرب مساعد.

وعلى صعيد السيدات فستشارك كل من دينا مشرف ونادين الدولتي وهنا جودة والاء يحيى وسارة الحاكم ورؤى الناغي ويقود الجهاز الفني لفريق السيدات عادل شومان ويساعده أحمد عياد.

ومن المنتظر أن تقام مراسم القرعة والمؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة غدا السبت في تمام السادسة مساء.

ويتنافس في مسابقة الرجال إلى جانب الثلاثي المصري، أندية "قطر والسد" من قطر، و"الأمل عطبرة والأهلي مدني والهلال" من السودان، و"الفحيحيل الرياضي وبرقان الرياضي" من الكويت، و"السليمانية ونفط الشمال وغاز الجنوب" من العراق، وثلاثي فلسطين "القدس والمجمع الرياضي وشباب خان يونس"، ونادي الغدير جبشيت اللبناني، و"رائد شباب الأربعاء وجمعية شبيبة الخروب والنادي الرياضي لهواة تنس الطاولة – العطاف" من الجزائر، و"الفتح الرياضي وجمعية المسيرة تمارة" من المغرب، ونادي البحرين الرياضي البحريني، والنادي الأولمبي الليبي.

وفي منافسات السيدات، تتواجد أندية "الأقصى عطبرة والأعمال الحرة والفلاح عطبرة" من السودان، ونادي عالي البحريني، و"الفتاة الرياضي والعربي الرياضي" من الكويت، و"آشتي الرياضي والبصرة وغاز الجنوب" من العراق، ونادي الأهلي صيدا اللبناني، و"جمعية الرياضة النسوية لكرة الطاولة – الأربعاء ونادي النادي الرياضي ورقلة" من الجزائر، إلى جانب" جزيرة الورد والزمالك والأهلي" من مصر.