8 محاضر لمزارعين امتنعوا عن توريد الأرز بالغربية

حررت حملة من مديرية تموين الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية، 8 محاضر لمزارعين فى مركز السنطة، لامتناعهم عن توريد حصة الأرز الشعير.

كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش المزارعين للتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع بالأرز إلى شون المحافظة، وفى حالة المخالفة يتعرض المزارع لغرامة 10 آلاف جنيه، والحرمان من زراعة الأرز العام المقبل، والحرمان من الأسمدة والمبيدات المدعمة.

وحررت الحملة خلال عملها فى مركز السنطة، 8 محاضر لمزارعين لم يوردوا حصة الأرز إلى الشون حتى الآن، رغم حصاد الأرز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

كما رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر زفتى، خلال 24 ساعة.

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر زفتى، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.