انتشار 1300 معدة بمختلف المناطق لرفع تراكمات مياه الأمطار بالبحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري، للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، مشيرة إلى أنه يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

وأوضحت الدكتورة نهال بلبع، أن محافظة البحيرة استعدت لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.

- التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات لرفع درجة الاستعداد القصوى

ولفتت أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال الالتزام بانعقاد غرف العمليات المراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات، والمتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، مع مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وتم التنبيه على مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، واستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه باستمرار عقد غرفة الأزمات بجميع أنحاء مدن وقرى المحافظة مع التوصيل الدائم فى حالة حدوث أى مشكلة.