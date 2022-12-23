إنجازات لتطوير منظومة الصحة وفق أحدث المعايير العالمية في 2022

شهد القطاع الصحي في مصر خلال عام 2022 العديد من الإنجازات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وواصلت الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية المختلفة والتي وفرت كشفًا وعلاجًا مجانيًا للمواطنين، وساعدت في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصري من خلال تعزيز الوعي حول أسباب الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها وكيفية الوقاية منها، مرورًا بالفحص المبكر للأمراض وسرعة علاجها، ووصولًا إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج الأمراض لمنع تفاقمها أو الإصابة بمضاعفاتها وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا .

وفي اطار سعي الدولة من خلال وزارة الصحة والسكان للوصول إلى جيل صحي خال من الأمراض تم خلال عام 2022 فحص 214 ألف مولود، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار "100 مليون صحة".

وتعمل الوزارة حالياً ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديثي الولادة، بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

وتشمل الأمراض الـ 19 التي يتم الكشف عنها قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز.

وتحت شعار" 100 مليون صحة" تم في 2022 فحص 754 الفاً و385 طالباً، بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وتتضمن خدمات المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفى اطار اهتمام الدولة بخلق جيل صحي تم في 2022 فحص مليون و 200 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة".

وفي اطار الاهتمام بالمواطن المصري تم في 2022 الانتهاء من إجراء 1.5 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

وتشمل المبادرة جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، بالإضافة إلى استحداث 3 تخصصات جديدة، شملت جراحات (الصدر، العيوب الخلقية للأطفال، زرع النخاع)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لـ 2 مليون و652 ألف مواطن، بالمعهد القومي للقلب، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022،وتقديم الخدمات الطبية لـ 17 مليونا و500 ألف مواطن، من خلال 80 مستشفى ومركز، تابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ 23 محافظة، خلال العام الجاري.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إنشاء 17 وحدة للغسيل الكلوي بمختلف مستشفيات الجمهورية، وتركيب وتجديد 31 محطة معالجة مياه، بالإضافة إلى توفير 272 ماكينة غسيل كلوي و81 كرسي كلى وتوزيعهم على جميع المستشفيات خلال العام الجاري 2022.

كما تم خلال 2022 عقد 50 دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بمراكز الغسيل الكلوى من أطباء وفنيين وتمريض للإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتدريب 944 طبيبا وممرضة وفني صيانة وعاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى بمحافظات الجيزة والشرقية والاسكندرية والبحيرة والدقهلية وسوهاج.

وفي إطار إنجازات الدولة في المجال الصحي شهد عام 2022 تقديم الخدمة الطبية إلى مليون و263 ألفا و98 مواطنا، من خلال المعهد القومي للسكر التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، وذلك خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2022 وتقديم الخدمة الطبية لـ 671 ألفا و851 مواطنا، من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال الفترة من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022.

كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 541 ألفا و298 مواطنا، بدء من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022، من خلال المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وشملت الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، خدمات العيادات الخارجية، حيث استقبلت 250 ألفا و654 حالة، بالإضافة إلى 250 حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بالأقسام الداخلية للمعهد وسحب 120 ألفا و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد،وإجراء 111 ألفا و491 جلسة علاج طبيعي للمرضى المترددين.

كما اجرى قسم الأشعة بالمعهد 56 ألفا و181 أشعة، تنوعت بين (تشخيصية عادية، وموجات فوق الصوتية)، بالإضافة إلى47 حالة هشاشة عظام.

وخلال الفترة من يناير وحتى شهر ديسمبر 2022 تم تقديم خدمات الفحص الطبي لـ 457 ألفا و785 مواطنا، وذلك من خلال المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى جانب تقديم الخدمة الطبية لـ 300 ألف مواطن من خلال العيادات الخارجية، وذلك بكافة تخصصات العيون، والتي تضم (شبكية، قرنية، مياة بيضاء، مياء زرقاء، تجميل، عيادات المعينات البصرية، الأمراض الجينية)، وقد استقبل القسم الداخلي للمعهد 7 ألاف و903 حالات، وتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية والماسح المقطعي، بالشبكية والعصب البصري، وماسح مقطعي للأوعية الدموية بالشبكية، وتصوير قاع العين بالصبغة لـ570 حالات، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وإجراء 13 ألفا و263 عملية جراحية، بمعدل من 30 إلى 40 جراحة يوميًا، تنوعت بين (ترقيع القرنية، جسم زجاجي بالعين، إزالة مياة بيضاء، إصلاح الانفصال الشبكي، جلوكوما، إصلاح حول وإزالة سيلكون، تسليك القناة الدمعية، زرع عدسة العين بالموجات فوق الصوتية، حقن ليوسينتس بالعين، استعدال العدسة، تثبيت قرنية بالعين، تفريغ العين، تركيب حلقات بالعين، تلوين بالعين، تلوين القرنية، إزالة ورم بالعين، إزالة غرز بالعين).

وتسعى الدولة من خلال نظام التأمين الصحي الشامل إلى انشاء نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة بتحمل اعبائه عن غير القادرين بغرض خفض معدلات المرض وتوفير الحماية العلاجية لجميع المواطنين.

وفي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الست "بور سعيد، الاسماعيلية ، الاقصر ، السويس ،أسوان وجنوب سيناء " تم خلال 2022 تقديم أكثر من 5ر17مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل منها أكثر من 5 ملايين فحص معملي وأشعة، وأكثر من 270 ألف عملية وجراحات متنوعة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية و3ر2 مليون فحص طبي شامل .

وتم خلال 2022، استحداث العديد من الخدمات التخصصية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة، وكذلك بعض العيادات نادرة التخصص، وبعض الفحوصات المعملية الجديدة، ومنها خدمات القسطرة القلبية الطارئة والقسطرة المخية وجراحات الوجه والفكين وعيادة غدد صماء للأطفال وبنك دم مركزي وفصل الصفائح والبلازما بمجمع الإسماعيلية الطبي، إضافة إلى رعاية مركزة للأطفال بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، وعيادات للـ "النفسية والعصبية، جراحة المخ والأعصاب، الألم التداخلية، التغذية العلاجية" بمستشفيات بورسعيد، وذلك ضمن استكمال حزم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وحتى الآن تم تسجيل واعتماد109 منشآت صحية تابعة للهيئة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية حصلت على درجة الاعتماد القومي GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بما يعني جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بها، ومضاهاتها لأحدث معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، و297 منشأة طبية ما بين مستشفيات ومراكز ووحدة طب أسرة تمتلكها هيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل الست"بور سعيد، الإسماعيلية، الأقصر، السويس، أسوان، وجنوب سيناء ".

كما تم في مارس 2022 توقيع اتفاقية "إعلان الأقصر" لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في منظومة التأمين الشامل، وإنشاء المجلس الاستشاري الطبي، وتفعيل اللجان العليا الطبية، وتوحيد بروتوكولات العمل الإكلينيكية، وتحديد الإمتيازات الإكلينيكية للأطباء، وتفعيل دور لجان المراجعة الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية أكثر أمانًا وذات جودة عالمية.

وتم إطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية، منها مبادرات "اطمن على ابنك، كن بطلًا وحارب الأمراض، صحتك إمسك فيها بإيديك وأسنانك" لزيادة الوعي الصحي لدى طلاب المدارس، ومبادرة "صحتك ثروتك" للكشف المبكر عن أورام البوستاتا، ومبادرة (اسبقي بخطوة) للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم، بالإضافة إلى المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، ومنها تقديم أكثر من 13 ألف خدمة بمبادرة الكشف عن ضعف السمع، وأكثر من 12 ألف خدمة بمبادرة الإعتلال الكُلوي، و34 ألف خدمة بمبادرة صحة المرأة، و28،693 ألف خدمة بمبادرة الأمراض المزمنة، و4153 تردد مبادرة صحة الأم والجنين.

وكشفت اللجان الطبية على أكثر من 46 ألف منتفع، تشمل فحوصات الفحص الدوري للأمراض المزمنة، وفحص دخول الخدمة، وفحص حالات الإجازات المرضي، وفحص لجان العزل بمحافظتي بورسعيد والأقصر.

وبالنسبة لملف تنمية السياحة العلاجية، وفي اطار تعزيزه تم إطلاق مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات الهيئة، وتسجيل العلامة التجارية لها، وتفعيل دور مكاتب الهيئة بالمطارات المصرية، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة، وتنظيم المؤتمر السنوي الأول للشراكة المصرية الأفريقية للسياحة العلاجية بحضور 25 سفيرًا من الدول الإفريقية، وغيرها من خطوات استراتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.