قفزة كبيرة فى عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة خلال 2022

ارتفع عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة عام 2022 بعد 5 سنوات من التراجع، مسجلًا أكبر زيادة منذ أكثر من عقد مع إعادة فتح الحدود في نهاية 2021 بعد إغلاقها بسبب وباء كورونا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن صافي الهجرة الدولية أضاف أكثر من مليون شخص إلى سكان الولايات المتحدة بين الأول من يوليو 2021 والأول من يوليو 2022.

وأضاف أن هذه هي الزيادة الأولى منذ 2016، عندما استقبلت الولايات المتحدة 1.2 مليون شخص من الخارج، من بينهم أمريكيون كانوا يقيمون في دول أخرى وعادوا إلى بلدهم.

وأشار إلى أن 376 ألف شخص فقط عبروا الحدود الأمريكية عام 2021، وتشمل هذه البيانات المهاجرين القانونيين وغير الشرعيين والدائمين والمؤقتين.

وأوضح أن الزيادة هذا العام هي أيضًا أكبر زيادة على مدى سنة واحدة منذ 2010، مما يشير إلى أن تدفقات الهجرة الصافية إلى الولايات المتحدة في طريقها لأن تعود هذا العام إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وبين صيف 2021 وصيف 2022، استقبلت الولايات المتحدة مهاجرين لأسباب إنسانية بين طالبي لجوء ولاجئين، من بينهم مهاجرون أفغان وأوكرانيون، وفق مكتب الإحصاء.