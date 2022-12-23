هانى رمزى: محمد صبحى علمنى احترام الفن وتقديم رسائل هادفة

احتفل برنامج مساء دي إم سي اليوم مع الفنان هاني رمزي بقرب بداية العام الجديد ٢٠٢٣

احترام الفن

وقال الفنان هاني، خلال لقائه ببرنامج " مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، إن بدايته الفنية كانت على خشبة مسرح الفنان محمد صبحي، معبراً:" علمني إزاي احترم الفن، وعملني احترام المسرح والجمهور وتقديم الرسائل الهادفة".

نجوم الكوميديا العمالقة

وأضاف في حديثه أنه مقولة" نجم الكوميديا مش سهل يلاقي اللي يضحكه" صحيحة بصورة كبيرة، ولكن هناك الكثير من نجوم الكوميديا الذين كانوا يدخلون البهجة والسرور بقلبه مثل الراحل سمير غانم وعادل إمام ومحمد هنيدي".