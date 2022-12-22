إليسا يانكون.. بلجيكية عاشقة للفول والطعمية وتشارك فى «كابيتانو مصر»

تشارك البلجيكية إليسا يانكون، ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس النادي الأهلي، بمشروع كابيتانو مصر، والذي يهدف لاكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها وتأهيلها.

وعلى الرغم من أنها تحمل الجنسية البلجيكية إلا أنها امتزجت بالشعر المصري، وأصبحت واحدة منه فهي تعشق الفول والطعمية والكشري، وفقًا لما تنشره عبر صفحتها على إنستجرام وهي مشجعة دائمة في الاستاد.

تعليق إليسا على مشاركتها بالبرنامج

فخورة للغاية ويشرفني أن أكون جزءا من هذا البرنامج "كابيتانو مصر" الذي أطلقته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع وزارة الشباب والرياضة، وإنه مشروع ثوري في عالم الرياضة في مصر.

وأضافت: "أنه يتيح الفرصة لجميع المواهب من جميع المحافظات للحصول على فرصة في كرة القدم في مصر أو على المستوى الدولي، أشعر بالتواضع الشديد عندما أرى هؤلاء الشباب وعائلاتهم ممتلئين بالأمل، وأنا سعيدة جدًا لأن كابيتانو مصر يمنحهم هذه الفرصة أنا أليسيا يانكون شاهدوا برنامج الكابيتانو".

برنامج "كابيتانو مصر"، يذاع عبر فضائية "ON"، ويهدف لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذي يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.