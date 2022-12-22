بوتين يتوعد بتدمير منظومة «باتريوت» الأمريكية فى أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة لديها مجمع ضخم للأسلحة ويمكن تشغيله ولكن الأمر ليس سهلًا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن واشنطن تتحدث الآن عن منظومة باتريوت قديمة وسنحطمها وسيرون إمدادهم بشيء آخر وسنحطمه، ونضع كل هذا في الحسبان ونحسب كل ما هو موجود في مخازنهم وما يستهلكونه وما يصنعونه.

وأكد أن إمكانياتهم الروسية تتزايد ولكن يكون ذلك على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكنا نطور علومنا العسكرية وصناعتنا وهناك ما ينقصنا الآن مثل الذخائر ولكن بدأنا هذه الأمور ولدينا موارد بحثية وتصميمية.