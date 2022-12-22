الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل سقط من فوق «تروسيكل» أثناء سيره بالمنيا

جثة
جثة

لقي طفل، اليوم الخميس، مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من أعلى “تروسيكل” بدون لوحات معدنية أثناء سيره داخل قرية بني وركان التابعة لمركز ومدينة العدوة أقصي شمال غربي محافظة المنيا وتم نقله لمستشفي العدوة المركزي.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة، تتضمن وصول الطفل "محمد ربيع عبدالقادر"، 5 سنوات، مقيم بقرية عطف حيدر، إلي المستشفي المركزي جثة هامدة.

حرر  محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

المنيا مصرع طفل سقط من تروسيكل أثناء سيره قرية بني وركان بمركز العدوة مستشفي العدوة التخصصي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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