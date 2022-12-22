أحمد جمال فى حفل افتتاح سد «جوليوس نيريرى» بتنزانيا «صور»

أحيا المطرب أحمد جمال، منذ قليل، حفل افتتاح سد نيريري بتنزانيا، وذلك بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى.

وشهدت فعاليات الاحتفالية، مشاركة المطرب أحمد جمال، بتقديم أغنية بالمشاركة مع أحد المطربين التنزانيين وفرقته، عن السلام والتعاون والصداقة بين الشعبين الشقيقين المصري والتنزانى.



واستقبلت الجماهير التنزانية، بالزغاريد، الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، لدى وصولها موقع الاحتفالية بمناسبة بدء الملء الأول لخزان مياه مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، على نهر روفيجى، بتنزانيا، وذلك تعبيرًا عن فرحتهم بهذا المشروع الكبير، الذى سيحدث تحولا محوريًا فى حياة الشعب التنزاني.

وافتتحت الاحتفالية، بتقديم الصلوات من رجال الدين التنزانيين، داعين الله أن يبارك هذا المشروع، الذى سيحقق التنمية والتقدم الاقتصادي للشعب التنزاني، وتلا ذلك تقديم كلمات من مسئولى الحكومة التنزانية، والإدارات المحلية، وطوائف وجموع الشعب التنزاني، والتى أكدوا فيها فرحتهم الكبيرة بهذا المشروع العظيم، وشكرهم وامتنانهم للدولة المصرية، قيادة وحكومة وشعبا، وللشركات المصرية على معاونتهم فى تحقيق هذا الحلم الكبير.

ونظمت دولة تنزانيا احتفالية كبرى بمناسبة ملء سد جوليوس نيريري، تضمنت الاحتفالية الضخمة كلمة لرئيسة البلاد سامية حسن، وحضر الاحتفالية عدد كبير من البعثات الدبلوماسية والمسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى عدد كبير من جماهير الشعب التنزاني.

ويترأس سامح شكري، وزير الخارجية، الوفد الرسمي المصري الذي توجه إلى العاصمة التنزانية دارالسلام، بمشاركة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحضور احتفالية تدشين ملء بحيرة سد "جوليوس نيريري" الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدى إلكتريك على نهر روفيجى بدولة تنزانيا.

وافتتحت الاحتفالية، بتقديم الصلوات من رجال الدين التنزانيين، داعين الله أن يبارك هذا المشروع، الذى سيحقق التنمية والتقدم الاقتصادي للشعب التنزاني، وتلا ذلك تقديم كلمات من مسئولى الحكومة التنزانية، والإدارات المحلية، وطوائف وجموع الشعب التنزاني، والتى أكدوا فيها فرحتهم الكبيرة بهذا المشروع العظيم، وشكرهم وامتنانهم للدولة المصرية، قيادة وحكومة وشعبا، وللشركات المصرية على معاونتهم فى تحقيق هذا الحلم الكبير.