الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تشارك فى جلسات الاستماع لتعديلات قانون الرياضة بمجلس النواب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة استماع لتعديلات قانون الرياضة بمجلس النواب، تلبية لدعوة المجلس، وذلك بعد أن قررت لجنة الشباب والرياضة بالمجلس طرح التعديلات المطروحة بهدف الوصول إلى التصور الأمثل لمشروع القانون.

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وجرى استعراض التعديلات المطروحة، وعلى رأسها صلاحيات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومدى إمكانية إجراء تعديلات حول وضع نسب للمرأة والشباب وذوي الإعاقة داخل مجالس إدارات الهيئات الرياضية وإعادة النظر في المواد المتعلقة بمراكز التسوية والتحكيم الرياضي، وأكد الجميع على احترام الميثاق الدولي والأوليمبي وكل المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وضم وفد التنسيقية النائب خالد بدوي والنائبة هادية حسني، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وسميرة الشريف وشيماء الأشقر وعلي حسين وسامي الزيات وعلي هلال، أعضاء التنسيقية.

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وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد عقدت ورشة عمل عن أهم التحديات التي تواجه النقابات المهنية في مصر، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

تناولت الورشة ملف النقابات المهنية، وناقشت عدة محاور تضمنت دور النقابات في ضبط سوق العمل وتقليص الفارق بين ‏أعداد الخريجين وحاجة سوق العمل، بجانب الإسراع في إصدار قانون تنمية موارد النقابات المهنية لمساعدة النقابات على القيام بدورها في تطوير المهن والحفاظ على مصالح أعضائها، ‏بجانب الاهتمام بتحقيق الدور الدستوري للنقابات في تطوير مهامها بما يتماشى مع آليات العصر وتحقيق التوازن مع مصالح أعضائها، فضلًا عن ‏دور النقابات في توعية طلاب الجامعات بأهمية التنظيم النقابي ‏وأهمية وضع استراتيجية وطنية للنقابات، وتحديد رؤية مستقبلية لها، ‏بالإضافة إلى دراسة التشريعات الحالية وسد الفجوات التشريعية المتعلقة ببعض المهن.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار الوطنى بمجلس النواب حزب مستقبل وطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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