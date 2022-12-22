الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرفة التجارية بسوهاج توقع بروتوكول تعاون مع مصر للمقاصة

خالد ابو الوفا
خالد ابو الوفا

وقع النائب خالد أبوالوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ويمثلها هاني نبيل المولد، مشرف قطاع التوقيع الإلكتروني بالشركة.

 ويهدف هذا البروتوكول إلى دعم التعاون والترابط المشترك بهدف تقديم خدمات تسجيل التجار ومنتسبي الغرفة للحصول على التوقيع والختم الإلكتروني الخاصة بالفاتورة الإليكترونية بمقر الغرفة، ونص على اختصاص الغرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توعية وحث التجار أصحاب المشروعات العاملة لتقدم لهم خدمات التوقيع والختم الإلكتروني بمقر الغرفة مقابل الرسوم المقررة.

جدير بالذكر أن العمل بالبروتوكول سيبدأ من يوم الأحد المقبل.

الإجراءات اللازمة التوقيع الإلكتروني الختم الإلكتروني الغرفة التجارية الفاتورة

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وائل لطفي

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