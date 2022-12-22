الغرفة التجارية بسوهاج توقع بروتوكول تعاون مع مصر للمقاصة

وقع النائب خالد أبوالوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، بروتوكول تعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ويمثلها هاني نبيل المولد، مشرف قطاع التوقيع الإلكتروني بالشركة.

ويهدف هذا البروتوكول إلى دعم التعاون والترابط المشترك بهدف تقديم خدمات تسجيل التجار ومنتسبي الغرفة للحصول على التوقيع والختم الإلكتروني الخاصة بالفاتورة الإليكترونية بمقر الغرفة، ونص على اختصاص الغرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توعية وحث التجار أصحاب المشروعات العاملة لتقدم لهم خدمات التوقيع والختم الإلكتروني بمقر الغرفة مقابل الرسوم المقررة.

جدير بالذكر أن العمل بالبروتوكول سيبدأ من يوم الأحد المقبل.