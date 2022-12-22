الأهلى راحة اليوم ويستأنف تدريباته غدًا الجمعة استعدادًا لسموحة فى الدورى

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية اليوم الخميس من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح غدٍ الجمعة استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة، في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق تدريباته بدون راحة، أمس الأربعاء، بعدما حقق الفوز على نظيره فريق فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة ڤيديو للاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي، أمس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية بالجيم، قبل أن يستكمل الفريق بقية فقرات المران على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقام الجهاز الفني بتنظيم مباراة ودية مع فريق الشباب شارك بها مجموعة اللاعبين البدلاء والغائبين عن مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على تجربة العديد من الجوانب الخططية والفنية، في إطار تجهيز الجميع للمباريات المقبلة.

في المقابل واصل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

وأدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم قبل أن يستكمل البرنامج بالجري حول الملعب؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وغاب طاهر عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأ الاستعداد لمواجهة سموحة، التي تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.