هانى رمزى يحتفل بالكريسماس مع رامى رضوان فى «مساء DMC».. اليوم

يحل الفنان هاني رمزي، ضيفًا مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء DMC"، اليوم الخميس في تمام الساعة 11 مساء، في سهرة فنية خاصة للاحتفال بالكريسماس، بالإضافة إلى تقديمه أغنيته الشهيرة "أبو العربي".

طقوسه في الاحتفال برأس السنة

ويذكر هاني رمزي، خلال الحوار طقوسه الخاصة في أعياد الميلاد، وكيفية احتفاله برأس السنة الجديدة، كما يتحدث عن علاقته بالفنان الراحل فؤاد المهندس، وكواليس تعاونه معه، وأجواء مباريات كأس العالم التي حرص على حضورها في قطر.

كما يكشف هاني رمزي مصير الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل، موضحا تفاصيل فيلمه الجديد "شباب أون لاين".