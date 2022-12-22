الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى رمزى يحتفل بالكريسماس مع رامى رضوان فى «مساء DMC».. اليوم

هاني رمزي
هاني رمزي

 يحل الفنان هاني رمزي، ضيفًا مع الإعلامي رامي رضوان، في  برنامج "مساء DMC"، اليوم الخميس في تمام الساعة 11 مساء، في سهرة فنية خاصة للاحتفال بالكريسماس، بالإضافة إلى تقديمه أغنيته الشهيرة "أبو العربي". 

 

طقوسه في الاحتفال برأس السنة

ويذكر هاني رمزي، خلال الحوار طقوسه الخاصة في أعياد الميلاد، وكيفية احتفاله برأس السنة الجديدة، كما يتحدث عن علاقته بالفنان الراحل فؤاد المهندس، وكواليس تعاونه معه، وأجواء مباريات كأس العالم التي حرص على حضورها في قطر.

 

كما يكشف هاني رمزي مصير الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل، موضحا تفاصيل فيلمه الجديد "شباب أون لاين".

هانى رمزى مساء dmc الاعلامي رامي رضوان للاحتفال بالكريسماس طقوسه رأس السنة

مواد متعلقة

هانى رمزى فى موقف محرج خلال المونديال

الفراعنة فى كأس العالم «18».. هانى رمزى يكتب التاريخ فى الدورى الألمانى

بصورة وتعليق.. هاني رمزي يمازح متابعيه في آخر ظهور على «إنستجرام»

هاني رمزي يقدم حفل افتتاح ملتقى «أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة»

هانى رمزى: «ياريت نقابة الموسيقيين تتبنى موهبة أحمد سالم»

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

الأكثر قراءة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 22-12-2022

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الخميس 22-12-2022

بايدن: سنقدم مساعدات جديدة لكييف بقيمة 1.8 مليار دولار

أسعار الدواجن اليوم الخميس 22-12-2022

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لنابلس

هانى رمزى يحتفل بالكريسماس مع رامى رضوان فى «مساء DMC».. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

عبد الرحيم طايع

عن المغرب وإنجازه المونديالي الفارق

الحسين عبدالرازق

الحلقة المفقودة بين الشعب والحكومة!

د هند جاد

شركات الاتصالات لتحصيل الأموال

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»